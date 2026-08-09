Šok u Sisku: Našli tijelo u Kupi

Sisačka policija izvijestila je kako je u subotu u popodnevnim satima, na ušću Kupe u Savu, u rijeci pronađen leš nepoznate muške osobe.

Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, dok na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice.

