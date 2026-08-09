Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, dok na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice.
UTVRĐUJU IDENTITET
Šok u Sisku: Našli tijelo u Kupi
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Sisačka policija izvijestila je kako je u subotu u popodnevnim satima, na ušću Kupe u Savu, u rijeci pronađen leš nepoznate muške osobe.
Na mjestu pronalaska obavljen je očevid, dok na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti te je radi obdukcije prevezeno na odjel patologije sisačke Opće bolnice.
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