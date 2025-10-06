Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu

Ravnatelj srednje škole na istoku Slavonije uhićen je zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnice i bludničenja nad njom.

Kako doznajemo, ravnatelj se dopisivao s maloljetnom djevojkom, a istražitelji su utvrdili da ju je pipkao i pokušao ljubiti.

Slučaj je prijavljen policiji te je ravnatelj uhićen. Odredili su mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Na teret mu se stavlja teži oblik bludne radnje za koju zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.