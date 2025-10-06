Obavijesti

News

U PRITVORU JE

Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu

Piše Danijela Mikola, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Šok u Slavoniji! Ravnatelj škole seksualno uznemiravao učenicu
1
Foto: Canva/Pixsell

Slučaj je prijavljen policiji te je ravnatelj uhićen. Odredili su mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Ravnatelj srednje škole na istoku Slavonije uhićen je zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnice i bludničenja nad njom. 

Kako doznajemo, ravnatelj se dopisivao s maloljetnom djevojkom, a istražitelji su utvrdili da ju je pipkao i pokušao ljubiti. 

IMOVINSKA KARTICA SUTKINJE Oslobodila policajca jer je 'samo jednom' seksualno maltretirao kolegicu. Evo kakvu plaću ima
Oslobodila policajca jer je 'samo jednom' seksualno maltretirao kolegicu. Evo kakvu plaću ima

Slučaj je prijavljen policiji te je ravnatelj uhićen. Odredili su mu istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Na teret mu se stavlja teži oblik bludne radnje za koju zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

