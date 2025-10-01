Oslobodila policajca jer je 'samo jednom' seksualno maltretirao kolegicu. Evo kakvu plaću ima

Sutkinja Županijskog suda Anica Filipović našla se pod lupom javnosti nakon objave da želi doći na vodeće mjesto te institucije. Ne bi tu bilo ništa problematično, da se kolege ranije nisu žalile na nju. Osim toga, u mučnom sjećanju ostala je i oslobađajuća presuda policajcu koji je 'samo jednom' seksualno maltretirao kolegicu.

Njezina imovinska kartica, koju po zakonu mora priložiti kao i ostali kolege, pokazuje kako ju je zadnji put podnijela 27. veljače ove godine. Na dužnost je stupila 1. veljače 2022., a imenovana je četiri mjeseca ranije.

Prema dostupnim podacima, kao stalni prihod navela je sudačku plaću od 6450 do 6600 eura bruto. S obzirom na to da živi u Vukovaru, ona iznosi oko 4300 eura neto. Navela je kako prima i dva druga dohotka koji iznose 600 i 700 eura. Zarađuje i od najma i to 8775 eura, no nije navedeno odnosi li se to na godišnju zaradu.

Što se nekretnina tiče, navela je kako posjeduje dva stana, oba u Vukovaru. Prvi, veći, ima 58,75 četvornih metara te mu je vrijednost procijenjena na 102.000 eura. Njega je, navodi se, kupila uz pomoć kredita.

Drugi stan je nešto manji. Ima svega 47,19 četvornih metara , te vrijedi 50.000 eura. Njega je kupila pomoću 'sredstava iz plaće'.

Od pokretnina posjeduje automobil Volkswagen Golf VII vrijedan 15.000 eura. Njega je kupila novcem od plaće te prodajom suvlasničkog dijela kuće u Županji.

Sutkinja je navela i kako otplaćuje dva kredita u bankama od ukupno 56.700 eura. Na njih mjesečno izdvaja nešto više 850 eura.

U kartici je navedeno kako nema niti partnera niti maloljetne djece pa pod stavkama o drugoj imovini bliskih ljudi nije ništa ispunjeno.