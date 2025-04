Šokantan razgovor u zgradi Sabora: 'Pa nećemo se valjda sastajati jer je čovjek umro?'

Rezultati izvida o slučaju smrti 26-godišnjeg Frana Borovine koji je u noći na 24. ožujka osam sati i 38 minuta transportiran s Lastova do dubrovačke bolnice trebali bi uskoro biti javno objavljeni. Za to vrijeme, proteklih gotovo tri tjedna nitko od vladajućih, ni u jednom trenutku nije doveo u pitanje funkcioniranje sustava hitne medicinske pomoći. Upravo suprotno, od te teme svi se sklanjaju. A koliko su nespremni uopće razgovarati o slučaju smrti jednog mladića i hitnoj pomoći na otocima govori nam Božo Petrov iz Mosta, član saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koji je pokušao tu temu staviti na stol. Naime, sjednica saborskog Odbora je održana, a na dnevnom redu je bio njegov prijedlog da se održi tematska sjednica o čemu se trebalo glasovati.

Zagreb: Božo Petrov o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Suludi argumenti

- HDZ je to odbio. Oni čine većinu. Iduća mogućnost je bila, da bez obzira na to što su oni glasovali protiv, mi skupimo potpise ostalih članova odbora da se tematska sjednica zakaže. To smo i napravili. Ali, budući da HDZ ima većinu, oni mogu ne doći na tu sjednicu, srušiti kvorum i time onemogućiti da se ona ustvari održi. Ako to naprave, mi ćemo organizirati okrugli stol i govoriti o tome jer je to zaista bitna tema. Njima je bilo ponuđeno da pričamo o stanju sustava hitne medicinske pomoći u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Odbili su. Onda smo rekli, ok, ako mislite da ne trebamo samo razgovarati o Dubrovačko-neretvanskoj županiji, idemo napraviti sjednicu o sustavu hitne pomoći na otocima u cijelog državi. I to odbili. Meni je njihov strah iracionalan. On je čisto politički. Prave sami sebi medvjeđu uslugu. Umjesto da raspravimo o toj temi, oni ju pokušavaju ugušiti. Tu su suludi argumenti. Jedan od najgorih koji sam čuo jest: 'Pa nije valjda da ćemo zbog jednog tragičnog događaja to dizati na razinu tematske sjednice'. Ako vama smrt jednoga mladića nije za tematsku sjednicu, a to nije izolirani slučaj, što onda jest? Zar vam leševi trebaju biti po ulicama? Tu su se zgrozili kako ja to govorim. Na to sam im rekao da su me oni isprovocirali, upravo zato je ovo na Lastovu nije izolirani slučaj – kaže nam Petrov dodajući kako nije htio da padnu teške riječi na tom Odboru, a bilo ih je.

- Ima i gora stvar. Oni su se izvlačili da saborski odbor ne može utvrđivati krivnju, da je postupak kod DORH-a. A odgovornost i krivnja su dva različita pojma, DORH utvrđuje krivnju, a mi smo svi odgovorni. Mi kao saborski zastupnici smo odgovorni ako ne provedemo raspravu o ovakvim situacijama i mogućnostima unaprijeđena usluge. Bit ćemo odgovorni za svaki svaki idući slučaj jer nismo reagirali. Odgovornost je kod svih onih koji vode sustav, a DORH neka radi svoje. Mi trebamo sada analizirati i poboljšati sustav. Bilo je smiješno slušati sve te argumente zašto se o tome ne bi trebalo pričati. Na kraju su mene optužili za politikantstvo jer sam se kandidirao za župana Dubrovačko-neretvanske županije. Ali to nije istina. Ja sam šutio 15 dana dok su sve druge stranke imale nešto reći na tu temu. Šutio sam i čekao da netko izađe s konkretnim prijedlogom. I da su mi ga dali, ja bih i dalje šutio jer bih u tom slučaju znao da je netko naučio lekciju. A s čim su izašli? Andrej Plenković je rekao da je Lastovo predaleko. Ministar Oleg Butković je rekao da mu se financijski ne isplati držati brodicu hitnog medicinskog prijevoza na Lastovu. Bih li ja trebao pitati Butkovića koliko košta ljudski život? Ili možda da pitam premijera trebamo li približiti Lastovo ako je tako predaleko? Htio sam na konstruktivan način razgovarati o problemu. Ok, ako nemamo protokol, idemo ga napraviti, idemo ga poboljšati. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ni riječi nije rekla svih ovih dana. Razgovarao sam s ljudima s i Lastova i Korčule gdje su mi sami govorili kako su ljude stavljali u gliser i oživljavali ih na pola kanala. I sada vladajući zovu ljude po otoku i govore im da što to pričaju Boži Petrovu, da će imati problem. Toliko im je kuća puna problema da se mogu samo braniti šutnjom – govori Petrov dodajući kako su lokalni izbori neka druga priča na kojima će biti kako će biti. No ova priča ga kaže, boli, jer ništa ne funkcionira.

- Zar ja moram ljudima reći: 'Ako idete tamo, idete na vlastitu odgovornost'? – pita se Petrov.