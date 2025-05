Šokantan tajni izvještaj iz Bijele kuće: Velika Srbija? It's OK!

Urbana legenda kaže da je europska diplomacija bila ta koja je u prvoj polovini devedesetih krvoproliće u Bosni i Hercegovini pokušavala okončati ustupcima bosanskim Srbima i podjelom BiH, u čemu ih je spriječila američka diplomacija, koja je poput legendarne američke konjice stupila na scenu sredinom devedesetih preuzevši kormilo od nesposobnih Europljana. Clintonova administracija navodno se protivila podjeli BiH i naposljetku je pokrenula vojne udare na bosanske Srbe prisilivši ih na mirovno rješenje, što je očuvalo suverenitet BiH u međunarodno priznatim granicama. Međutim, postoje urbane legende, ali postoje i činjenice. A one ponovno potvrđuju da je stvarnost ipak puno kompleksnija od uvriježenog mišljenja. Točno je da su tadašnje europske vlade koje su sudjelovale u raspetljavanju balkanske krize rješenje vidjele u podjeli BiH, pa čak i onda kada su javno naglašavale važnost preživljavanja BiH kao jedinstvene države, no ovih smo dana doznali da u tom pogledu iznimka nije bila ni američka diplomacija, ili barem jedan njezin dio, premda je vjerojatno mnogima u to teško povjerovati.

