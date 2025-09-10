ŠOKANTNA SNIMKA Američki projektil pogodio NLO?! Samo se odbio: 'Što je dovraga ovo?'

Na saslušanju u Zastupničkom domu američkog Kongresa, koje je za cilj imalo rasvijetliti vladinu transparentnost o neidentificiranim anomalnim fenomenima (UAP), javnosti je po prvi put prikazana zapanjujuća snimka. Video, koji je objavio zastupnik Eric Burlison, navodno prikazuje američku bespilotnu letjelicu kako ispaljuje projektil Hellfire na misteriozni sferični objekt, koji nakon izravnog pogotka neometano nastavlja svoj let. Snimka je odmah potaknula lavinu pitanja o prirodi objekta, tehnologiji koja mu omogućuje takvu otpornost i razlozima zbog kojih se ovakve informacije dosad nisu dijelile s javnošću. Saslušanje je održano u jeku pojačanog interesa za UAP-e, potaknutog svjedočenjima zviždača o navodnim tajnim vladinim programima.

Što točno prikazuje snimka?

Videozapis, za koji se tvrdi da je nastao 30. listopada 2024. godine iznad voda uz obalu Jemena, snimljen je infracrvenom kamerom s bespilotne letjelice MQ-9 Reaper. Na snimci se vidi brzi, sferični objekt kako se kreće ravnom putanjom iznad morske površine.

Prema objašnjenjima danim na saslušanju, u operaciji su sudjelovale dvije letjelice tipa MQ-9 Reaper. Jedna je pratila i laserski označila metu, što potvrđuje i oznaka "LRD LASE DES" vidljiva na zaslonu. Druga je letjelica potom ispalila laserski navođeni projektil AGM-114 Hellfire, moćno protuoklopno oružje. Snimka prikazuje trenutak u kojem se čini da projektil izravno pogađa objekt. Međutim, umjesto očekivane eksplozije i uništenja, projektil se naizgled samo odbija, a objekt, iako se čini da je na trenutak promijenio oblik i odbacio neke krhotine, nastavlja se kretati istom brzinom i putanjom.

"Neću vam ja ovo objašnjavati, vidjet ćete sami što se događa", rekao je zastupnik Burlison netom prije puštanja snimke pred zapanjenim članovima pododbora.

"Što je to, dovraga?"

Reakcije na prikazani materijal bile su mješavina šoka, nevjerice i zabrinutosti. George Knapp, iskusni istraživački novinar specijaliziran za UAP-e koji je svjedočio na saslušanju, nije skrivao svoje iznenađenje.

"To je projektil Hellfire koji udara u taj NLO i samo se odbija od njega. I nastavio je letjeti", komentirao je Knapp, dodavši glasno: "Što je to, dovraga?" Zastupnik Burlison se složio, primijetivši: "Nastavio je, i čini se da je ostatke ponio sa sobom."

Zastupnica Anna Paulina Luna pitala je svjedoke, među kojima su bili i veterani američke vojske, poznaju li ijednu tehnologiju u američkom arsenalu koja bi mogla izdržati takav udarac. Odgovor je bio jednoglasan – ne. Na njezino pitanje plaši li ih ono što su vidjeli, gotovo svi svjedoci odgovorili su potvrdno.

Zastupnik Burlison, koji je snimku dobio anonimno, naglasio je da je njegova namjera bila potaknuti transparentnost. "Radim za narod i pustit ću javnosti da sama odredi točnost ili valjanost ovog videa", izjavio je, istovremeno postavljajući ključno pitanje: "Zašto nam se ovakve informacije dosljedno uskraćuju?"

Pentagon bez komentara

Dok snimka potiče brojne spekulacije, službeni Pentagon ostaje nijem. Na upite novinara ABC Newsa da potvrde autentičnost, vrijeme i lokaciju snimke, glasnogovornik Ministarstva obrane kratko je odgovorio: "Nemam ništa za vas."

Kontekst u kojem je snimka nastala dodatno komplicira situaciju. Vode uz obalu Jemena u listopadu 2024. bile su aktivna borbena zona, gdje su brodovi i zrakoplovi američke mornarice štitili komercijalne plovne putove od napada hutskih pobunjenika. Američke snage redovito su obarale projektile i bespilotne letjelice koje su predstavljale prijetnju. Ovo otvara ozbiljna pitanja: je li neidentificirani objekt predstavljao prijetnju američkim snagama ili je možda bio uključen u napade na trgovačke brodove?

Iako Pentagonov ured AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) nastavlja istraživati stotine prijava UAP-a, do sada nije pronašao dokaze o izvanzemaljskom podrijetlu, ali mnogi slučajevi ostaju nerazjašnjeni. Skeptici podsjećaju na slučaj "Go Fast" iz 2015., čija se velika brzina kasnije objasnila kao optička iluzija.