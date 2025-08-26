VIDEO Stravična snimka iz Gaze. Izrael raketirao bolnicu: 'Scene su kaotične, krvi je bilo svuda'

Najmanje 75 Palestinaca, uključujući 17 tražitelja pomoći, ubijeno je, a 370 ih je ozlijeđeno u izraelskim napadima na Gazu u protekla 24 sata, prema palestinskom ministarstvu zdravstva. Navodi se da je ukupan broj poginulih od 7. listopada 2023. porastao na 62.819, a 158.629 ljudi je ranjeno. Ukupan broj ubijenih tražitelja pomoći dosegao je 2140 od ​​27. svibnja kada je uveden mehanizam raspodjele pomoći GHF-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dvadeset osoba, među kojima novinari i zdravstveni djelatnici, poginulo je u dvostrukom izraelskom napadu na bolnicu Nasser u Khan Younisu na jugu Gaze, potvrdili su svjetske novinske agencije, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas.

Prema svjedocima, prva raketa pala je oko 10 sati po lokalnom vremenu, dok je druga pogodila isto mjesto desetak minuta kasnije, u trenutku kada su se na licu mjesta već nalazili spasioci i novinari. Upravo je u drugom napadu stradalo najviše ljudi.

Među poginulima su i pet novinara koji su izvještavali za vodeće svjetske redakcije, Associated Press, Reuters, Al Jazeeru i Middle East Eye. Prema navodima Reutersa, njihov snimatelj Husam al-Masri poginuo je dok je upravljao prijenosom uživo. AP je potvrdio da je među žrtvama i njihova suradnica Mariam Dagga (33), majka jednog djeteta. Al Jazeera i Middle East Eye potvrdili su smrt novinara Mohammeda Salame i Ahmeda Abu Aziza, dok je Moaz Abu Taha radio za više međunarodnih medija.

Foto: Handout

WHO je priopćio da su pogođeni odjel hitne pomoći, kirurški odjel i bolničke stube na kojima novinari često izvještavaju.

- Scene su bile kaotične, s krvlju posvuda i potpunim očajem - izjavio je britanski liječnik koji je u tom trenutku radio u jedinici intenzivne njege.

Izraelska vojska potvrdila je da je izvela napad u tom području, no detalji su u više navrata mijenjani. Premijer Benjamin Netanyahu incident je nazvao "tragičnim nesporazumom" i izrazio žaljenje, najavivši internu istragu. Međutim, brojni promatrači upozoravaju na tzv. taktiku "double tap" – ponovni udar na isto mjesto s ciljem povećanja žrtava među spasiocima i novinarima.

Foto: Hussam Al-Masri

Ujedinjeni narodi, Europska unija i niz svjetskih čelnika oštro su osudili napad. Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je da "užasna ubojstva naglašavaju ekstremne rizike s kojima se suočavaju medicinsko osoblje i novinari u ovom brutalnom sukobu" te zatražio neovisnu istragu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je napad "nepodnošljivim", a britanski ministar vanjskih poslova David Lammy izjavio je da je "užasnut" te ponovio poziv na hitan prekid vatre. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je "šokirano", dok su međunarodne novinarske udruge i organizacije za zaštitu medijskih sloboda optužile Izrael za sustavno ciljanje novinara.

Prema podacima Odbora za zaštitu novinara (CPJ), od početka rata u Gazi ubijeno je više od 190 novinara, većinom Palestinaca. Samo dva tjedna ranije izraelska je vojska usmrtila šest novinara u blizini bolnice Shifa.

Foto: Dawoud Abu Alkas

Novinarske udruge ističu da je najnoviji napad "točka preokreta" te pozivaju međunarodnu zajednicu da poduzme odlučne korake kako bi se zaustavila praksa ciljanog napadanja novinara u Gazi.