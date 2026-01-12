Šokantna svjedočanstva iz iranskih bolnica: 'Pravi kolaps, mrtvačnice su prepune tijela'

Dok se Iranom već dva tjedna šire masovni protuvladini prosvjedi, bolnice diljem zemlje pretvorile su se u poprišta humanitarne katastrofe. Svjedočanstva medicinskog osoblja, koja unatoč gotovo potpunoj internetskoj blokadi uspijevaju doprijeti do svijeta, slikaju stravičnu sliku sustava na rubu kolapsa, preplavljenog mrtvim i ranjenim prosvjednicima, od kojih su mnogi žrtve brutalne represije snaga sigurnosti, piše BBC.

Prosvjedi, koji su započeli zbog teške ekonomske situacije i kolapsa valute, prerasli su u najveći izazov iranskom režimu u posljednjih nekoliko godina, zahvativši više od stotinu gradova. Vlasti su odgovorile silom, a bolnički hodnici i hitni prijemi postali su nijemi svjedoci razmjera krvoprolića.

"Nije bilo vremena ni za oživljavanje"

Izvori iz nekoliko bolnica u glavnom gradu Teheranu i drugim gradovima opisuju scene kaosa. Medicinsko osoblje suočava se s golemim priljevom pacijenata s teškim ozljedama, uglavnom od vatrenog oružja. Jedna zaposlenica teheranske bolnice za BBC ispričala o noći u kojoj je dovezeno toliko ranjenih da za mnoge nije bilo spasa.

​- Bilo je izravnih hitaca u glave mladih ljudi, u njihova srca. Mnogi nisu ni stigli do bolnice. Broj je bio toliko velik da nije bilo dovoljno mjesta u mrtvačnici; tijela su slagali jedno na drugo. Nakon što se mrtvačnica napunila, stavljali su ih i u sobu za molitvu - rekla je, dodajući da su žrtve uglavnom mladi ljudi u dobi od 20 do 25 godina.

Slični izvještaji stižu i iz drugih medicinskih centara. Glavna teheranska očna klinika, bolnica Farabi, prešla je na krizni način rada, obustavivši sve nehitne operacije kako bi se nosila s golemim brojem pacijenata pogođenih sačmom u oči. Jedan liječnik iz grada Kašana opisao je slučaj prosvjednika pogođenog u oko, kojem je metak izašao na stražnjoj strani glave.

Mrtvačnice prepune, vlasti traže novac za tijela

Situacija je kritična i izvan Teherana. U gradu Raštu, u bolnicu Poursina je u samo jednoj noći dovezeno sedamdeset tijela. Bolnički izvori tvrde da je mrtvačnica bila toliko puna da su tijela morala biti odvezena na drugu lokaciju. U jednom od najšokantnijih svjedočanstava, navodi se da su vlasti od obitelji tražile sedam milijardi rijala (oko 6.500 eura) kako bi im predale tijela ubijenih radi pokopa.

Organizacije za ljudska prava, poput Amnesty Internationala i Human Rights Watcha, dokumentirale su sustavnu i nezakonitu upotrebu sile, uključujući bojevo streljivo i sačmarice, od strane snaga sigurnosti poput Revolucionarne garde (IRGC) i policije. Prema njihovim podacima, deseci prosvjednika, uključujući i djecu, ubijeni su diljem zemlje, a najteža represija zabilježena je u provincijama Lorestan i Ilam.

Mnogi ranjeni prosvjednici izbjegavaju bolnice u strahu od uhićenja, što povećava rizik od smrtonosnih ishoda. Postoje i izvještaji o upadima snaga sigurnosti u bolnice, gdje su tukli pacijente i osoblje te uhićivali ranjene.

Crne brojke represije

Iako je točan broj žrtava teško utvrditi zbog informacijske blokade, procjene organizacija za ljudska prava su zastrašujuće. Američka novinska agencija aktivista za ljudska prava (HRANA) izvijestila je o više od stotinu poginulih, među kojima je najmanje sedmero maloljetnika, te više od 2.600 uhićenih. U ukupnom broju žrtava su i deseci pripadnika snaga sigurnosti.

Iranske vlasti za nasilje optužuju "izgrednike" i "teroriste" povezane sa stranim silama te su najavile odlučan obračun. Vrhovni vođa Ali Hamnei poručio je da se "izgrednike treba postaviti na njihovo mjesto", dok je pravosuđe najavilo suđenja bez "popuštanja ili milosti". Za djelo "vandalizma nad javnom imovinom" predviđena je i smrtna kazna pod optužbom za "moharebeh" (rat protiv Boga).