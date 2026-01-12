Iranska studentica (23) nestala tijekom prosvjeda. Pucali joj u glavu i zakopali je pokraj ceste

Rubina Aminian (23) nestala je u četvrtak u Teheranu tijekom prosvjeda protiv iranskog režima. Pronađena je mrtva uz napuštenu cestu. Rubina je bila mlada Kurdinja iz Kermanshaha. Prema njezinim objavama na društvenim mrežama, prosvjedima se priključila s optimizmom i radošću. Videozapisi objavljeni prije nestanka prikazuju je kako isprobava nakit, nanosi ruž i šalje poljupce kameri.

Nakon što se u četvrtak pridružila prosvjednicima u Teheranu, Rubina se više nikada nije vratila kući. Njezino tijelo pronađeno je zakopano uz napuštenu cestu. Organizacija Iran Human Rights objavila je da je ubijena metkom u potiljak iz neposredne blizine.

Roditelji su iz Kermanshaha doputovali u Teheran kako bi identificirali tijelo svoje kćeri. Prema navodima iste organizacije, u mrtvačnicama su zatekli stravičan prizor - bile su pune mladih ljudi ubijenih na sličan način. Izvor blizak obitelji naveo je da su, nakon dugotrajne borbe, Rubinini roditelji uspjeli preuzeti njezino tijelo i vratiti se u Kermanshah.

No po dolasku su otkrili da su obavještajne snage okružile njihov dom i da im nije dopušteno organizirati pokop. Zbog toga je obitelj, kako se navodi u izvješću, bila prisiljena pokopati Rubinino tijelo uz cestu između Kermanshaha i obližnjeg Kamijarana.

Za CNN je govorio i Rubinjin ujak Nezar Minouei, koji ju je opisao kao snažnu i hrabru djevojku. Rekao je da Rubina nije bila osoba koju se moglo kontrolirati, da se borila za ono što je smatrala ispravnim te da je bila, kako je naveo, „žedna slobode i ženskih prava“.

Američka Human Rights Activists News Agency procjenjuje da je u nasilju koje je pratilo demonstracije ubijeno najmanje 538 ljudi. Taj broj uključuje 490 prosvjednika, a organizacija navodi i da je više od 10.600 ljudi uhićeno.

Dokazi o brutalnosti režima nastavljaju se gomilati unatoč prekidu interneta. Portal IranWire ovog je vikenda objavio svjedočanstva liječnika i aktivista koja upućuju na zaoštravanje represije. Prema tim navodima, snage sigurnosti su u četvrtak i petak navečer ciljano pucale prosvjednicima u glavu i vrat.

Sve je više izvještaja i o pucanju na prosvjednike s krovova zgrada. Nakon prosvjeda u teheranskom području Qala Hassan Khan, jedan je kirurg zaprimio šestero pacijenata s prostrijelnim ranama glave. Nitko od njih nije preživio.

Unatoč eskalaciji nasilja, deseci tisuća ljudi i u subotu i u nedjelju navečer izašli su na ulice. Na nastavak prosvjeda u nedjelju je pozvao i Reza Pahlavi, iranski prijestolonasljednik u egzilu. Poručio je da režim gubi i ljudstvo i volju za gušenje otpora.

- Treću noć zaredom ozbiljno ste oslabili Khameneijev represivni aparat i njegov režim - izjavio je Pahlavi. Dodao je da pouzdana izvješća ukazuju na ozbiljan nedostatak ljudi spremnih suprotstaviti se prosvjednicima te da su mnoge oružane i sigurnosne snage napustile položaje ili odbile poslušati naredbe.

Pahlavi je prosvjednike pozvao da ostanu u velikim grupama.

- Ne odvajajte se jedni od drugih niti od gomile i ne idite sporednim ulicama koje bi mogle ugroziti vaše živote.