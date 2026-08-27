ŠOKANTNE PORUKE S farme užasa u Slavoniji: 'Što ima kod tebe u štali...Platim 500 kuna'

Suđenje u jednom od najšokantnijih slučajeva zlostavljanja životinja u Hrvatskoj uskoro se nastavlja na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Pred novu sutkinju Neru Panjkret sjest će trojica optuženih koje tužiteljstvo tereti da su godinama na jednoj farmi u Brodsko-posavskoj županiji seksualno zlostavljali životinje.