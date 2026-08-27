U Slavonskom Brodu nastavlja se suđenje trojici optuženih da su seksualno zlostavljali životinje. Cijeli slučaj otkriven je kad je protiv prvoosumnjičenog pokrenuta istraga zbog sumnje da je počinio kaznena djela na štetu djeteta mlađeg od 15 godina
NASTAVLJA SE SUĐENJE PLUS+
ŠOKANTNE PORUKE S farme užasa u Slavoniji: 'Što ima kod tebe u štali...Platim 500 kuna'
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Suđenje u jednom od najšokantnijih slučajeva zlostavljanja životinja u Hrvatskoj uskoro se nastavlja na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu. Pred novu sutkinju Neru Panjkret sjest će trojica optuženih koje tužiteljstvo tereti da su godinama na jednoj farmi u Brodsko-posavskoj županiji seksualno zlostavljali životinje.
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