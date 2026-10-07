Šokantni podaci: Zašto je kraj Gospića radioaktivni stroncij skočio za 961% od 2023. godine

Na području Gospića zabilježen je velik porast količine radioaktivnog stroncija-90 u površinskom sloju tla, objavio je Index. Mjerenje iz 2025. godine pokazalo je 260 bekerela po četvornom metru, dok je dvije godine ranije izmjereno 24,5 bekerela. To znači da je zabilježena vrijednost gotovo 11 puta veća nego 2023. godine.

Stroncij-90 u hrvatskom okolišu nije posljedica nekog novog nuklearnog incidenta. Riječ je o radionuklidu koji se u tlu nalazi desetljećima, a glavni razlog njegova dolaska u Hrvatsku bila je nuklearna katastrofa u Černobilu 1986. godine. Nakon eksplozije četvrtog reaktora černobilske nuklearne elektrane radioaktivne čestice dospjele su u atmosferu i proširile se velikim dijelom Europe. Radioaktivni materijal potom se zajedno s oborinama taložio na tlo. Tako je stroncij-90 stigao i na područje Hrvatske.

Riječ je o proizvodu nuklearne fisije, procesa koji se događa u nuklearnim reaktorima, ali i pri nuklearnim eksplozijama. Njegov problem je što ima relativno dug poluživot od 28,8 godina. Nakon svakih 28,8 godina njegova se radioaktivnost smanji za polovicu, pa se ni četiri desetljeća nakon Černobila nije u potpunosti izgubio iz okoliša. Stroncij se pritom ponaša slično kalciju pa ga biljke mogu usvajati iz tla. Zbog toga se prati njegovo kretanje kroz okoliš i eventualni prijenos u prehrambeni lanac.

Ipak, sam podatak iz Gospića ne znači da se ondje dogodilo novo radioaktivno onečišćenje. Upravo suprotno, stručnjaci upozoravaju da je za razumijevanje neuobičajeno visokog rezultata potrebno napraviti dodatna mjerenja.

- S MUP-om se svake godine dogovara uzorkovanje za sljedeću godinu. Mi ćemo spomenuto možda predložiti, ali MUP će odlučiti. To je zasad otvoreno. Valja naglasiti da je moguće provesti detaljno istraživanje i mimo redovitog monitoringa, to smo do sada često i radili. Netko to treba naručiti i platiti - rekli su iz Zavoda za zaštitu od zračenja za Inhttps://www.index.hr/vijesti/clanak/sto-se-dogadja-s-tlom-u-gospicu-izmjeren-silovito-porast-radioaktivnog-stroncija/2842912.aspx?index_ref=naslovnica_vijesti_prva_ddex.

Na drugim lokacijama vrijednosti uglavnom imaju očekivani trend smanjivanja. Jedno od mogućih objašnjenja velikog skoka mogla bi biti razlika u uzorkovanju ili laboratorijskoj analizi. Mjerenje stroncija-90 nije jednostavno, osobito kada se radi o vrlo malim količinama radionuklida u okolišu.

Važno je i da zasad nema dokaza da je rezultat iz Gospića povezan s nekim novim izvorom zračenja ili s lokacijom bivšeg PPK Velebit. Mjerna točka nalazi se kilometrima od te lokacije.

- Procjena ugroženosti od pojedinog radionuklida, što uključuje i načine propagacije istog kroz okoliš i hranidbeni lanac, nije dio našeg ugovora u praćenju radioaktivnosti okoliša. Ta je tema prilično složena i zahtijeva interdisciplinarni pristup koji bi sagledao sve relevantne aspekte - rekli su iz Zavoda za zaštitu od zračenja za Index, a iz HZJZ neslužbeno da se oni time ne bave, dok iz MUP-a nije bilo reakcije.