ŠOKANTNO Kirurg pacijentu izvadio krivi organ, umro je! Opravdanje je sve razbjesnilo

Liječnik s Floride, optužen za smrtonosnu operaciju u kojoj je 70-godišnjem pacijentu uklonio krivi organ, ponudio je šokantno objašnjenje zašto je zahvat pošao po zlu. Dr. Thomas Shaknovsky suočava se s optužbom za ubojstvo iz nehaja drugog stupnja nakon tragičnog ishoda operacije iz kolovoza 2024. godine, a njegovo svjedočenje pod prisegom otkrilo je zapanjujuće detalje, prenosi NY Post.

Tijekom osmosatnog svjedočenja koje je dao u studenom, u sklopu tužbe za nesavjesno liječenje i protupravnu smrt koju je podnijela udovica preminulog, 44-godišnji opći kirurg iznio je nevjerojatnu obranu. Rekao je kako je njegov pacijent, William Bryan, počeo nekontrolirano krvariti iz nepoznatog područja u tijelu tijekom planirane laparoskopske splenektomije. Zbog komplikacija i krvi u abdomenu, kirurg je tvrdio da nije mogao pronaći izvor krvarenja, dok je ostatak tima istovremeno pokušavao reanimirati pacijenta izvodeći kompresije prsnog koša. U tom kaosu, kako tvrdi, napravio je kobnu pogrešku.

​- Ne mogu vam objasniti kakav je osjećaj za kirurga izgubiti pacijenta na stolu, koliko je to demoralizirajuće i poražavajuće - rekao je Shaknovsky odvjetnicima.

​- I nisam mogao vidjeti razliku jer sam bio toliko uzrujan - dodao je, objašnjavajući zašto je izvadio jetru umjesto slezene.

Foto: Walton County Sheriff's Office

Istaknuo je da ga je incident emocionalno uništio i da će s tim živjeti do kraja života.

​- To je poražavajuća stvar s kojom ću morati živjeti do kraja života. I razmišljam o tome svaki dan - kazao je.

Pokušaj zataškavanja i povijest pogrešaka

Udovica Beverly Bryan u tužbi navodi da su ona i suprug, veteran američke mornarice iz Alabame, bili na putovanju na Floridi kada je William završio u bolnici Ascension Sacred Heart Emerald Coast zbog bolova u trbuhu. Ondje ga je, tvrdi, dr. Shaknovsky nagovorio na operaciju zbog navodne abnormalnosti na slezeni. Umjesto slezene, kirurg je uklonio jetru, što je uzrokovalo "trenutni i katastrofalni gubitak krvi koji je rezultirao smrću", stoji u tužbi.

Prema sudskim dokumentima, Shaknovsky je potom pokušao prikriti svoju pogrešku. Uklonjeni organ označio je kao slezenu, a tek je obdukcija otkrila da se radi o jetri te da je pacijentova slezena ostala netaknuta. Udovici je navodno rekao da je slezena bila toliko bolesna da se četverostruko povećala i pomaknula na drugu stranu tijela. Istraga je otkrila i da je kirurg tijekom zahvata prešao s laparoskopske na znatno rizičniju otvorenu operaciju, navodno zbog slabe vidljivosti, te je presjekao i zakvačio krvne žile oko jetre, što je izazvalo krvarenje i srčani zastoj. Unatoč hitnosti situacije, nije pozvao pomoć iskusnijeg kolege.

Foto: Facebook

Dodatne istrage otkrile su da ovo nije jedina njegova navodna pogreška. U svibnju 2023. godine navodno je drugom pacijentu uklonio dio gušterače umjesto nadbubrežne žlijezde. Također je imenovan u još jednoj tužbi zbog smrti pacijentice u kolovozu 2023., koja je preminula od sepse nakon operacije. Medicinske licence u Floridi, Alabami i New Yorku su mu oduzete ili suspendirane. Uhićen je u travnju 2026. dok je radio kao vozač Lyfta.

Cijeli slučaj fatalne liječničke pogreške izazvao je raspravu o kaznenoj odgovornosti liječnika u Sjedinjenim Državama. Takve se pogreške obično rješavaju kroz građanske parnice za odštetu, dok su kaznene prijave iznimno rijetke i rezervirane za slučajeve krajnje nepažnje ili namjere, poput operiranja pod utjecajem alkohola. Ovaj bi slučaj mogao signalizirati promjenu u praksi i spremnost tužitelja da kazneno gone liječnike za teške medicinske pogreške.

Operacije na krivom dijelu tijela ili na krivom pacijentu u medicinskoj zajednici smatraju se "događajima koji se nikada ne bi smjeli dogoditi". Smatraju se gotovo u potpunosti preventabilnima ako se poštuju sigurnosni protokoli, poput provjere dokumentacije, označavanja mjesta operacije i obavezne "pauze" (time-out) neposredno prije zahvata, tijekom koje cijeli tim potvrđuje identitet pacijenta i planirani postupak. Shaknovsky se izjasnio da nije kriv po optužbi za ubojstvo iz nehaja te je pušten uz jamčevinu od 75.000 dolara. Ako ga osude, prijeti mu kazna do 15 godina zatvora.

*uz korištenje AI-ja