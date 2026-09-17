ŠOKANTNO Manijak u Slavoniji u vlaku prijetio djeci nožem: 'Držala su vrata, on je lupao!'

Muškarac je nožem prijetio djeci u vlaku. Bili smo na relaciji Požega - Pleternica. On je bio s druge strane i pokazivao nož, držali su vrata da ne uđe i da ga bude što dalje. Svi putnici su se uspaničili, a kondukter ga je izbacio iz vlaka, priča nam čitatelj, jedan od putnika iz vagona koji je prošao pravu dramu na putu u srijedu navečer. Iz PU požeško-slavonske potvrdili su nam da su upoznati s događajem te da je istraga u tijeku. Utvrdili su i identitet počinitelja, a kasnije će biti poznato više informacija.

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- Lupao je po vratima, trajalo je to sve oko pet minuta. Bilo je strašno. Srećom, nitko nije ozlijeđen, kondukter je reagirao i izbacio muškarca - kaže dalje čitatelj.