Šokantno nasilje bez posljedica: Đaka su tukli pa snimku napada objavili na društvenim mrežama

Nakon što je učenika 1. razreda srednje brutalno pretukao vršnjak iz škole, nakon čega je nekoliko tjedana kasnije primio prijetnje od istog, kao i od još jednog učenika iz svog razreda, sad je postao i žrtva online nasilja. Otvoren je Instagram profil na kojemu je objavljena snimka njegova premlaćivanja, a stranica je u manje od 24 sata prikupila oko 2300 pratitelja. Srednjoškolac je molio admina stranice da ukloni snimku, nakon čega mu je stigao odgovor da mora platiti ako želi da se ista ukloni.

POGLEDAJTE VEČERNJE VIJESTI:

Pokretanje videa ... Video: 24sata Video/Pixsell

Njegova je majka ponovno bila na policiji i sve prijavila, no unatoč tome Instagram stranica i dalje nije ugašena, nasilnik nije sankcioniran niti od strane škole, kao ni policije, a istovremeno policija u odgovoru za 24sata navodi da provode tajne izvide te nas upozorava kako bismo mi mogli kazneno odgovarati.

Ravnatelj škole koju ni jednom nismo imenovali, kao ni napisali ime ravnatelja, maksimalno štiteći maloljetnika koji je žrtva nasilja, u prošlom nam je razgovoru rekao da će se tijekom srijede održati sjednica nastavničkog vijeća koja treba odlučiti o daljnjim koracima.

Tad nam je rekao kako je nasilnik, prema njihovim saznanjima, bio izazvan od ovog drugog.

Ravnatelj: Na sjednici ćemo odlučiti hoće li kazna ići jednom ili obojici

- Ne opravdavam njegovo nasilje, ali iza svakog napada se istražuje pozadina. Nije ga iz čista mira lupio, očito je bilo nešto prije između njih. U srijedu imamo sjednicu nastavničkog vijeća na kojoj ćemo odlučiti hoće li kazna ići jednom ili obojici ili će se kazniti i još neki drugi učenici. Gledajte, ne možete samo tako dijete izbaciti iz škole, eventualno mu možete izreći neku mjeru - rekao je ravnatelj srednje škole koju pohađaju i žrtva i napadač.

Ponovno smo ga u srijedu uspjeli dobiti na telefon gdje nam je odbio dati ikakve nove informacije o tome što je škola poduzela po pitanju sankcioniranja napadača.

- Ne mogu vam dati izjave, ne smijem dati nikakvu izjavu, sve je proslijeđeno na policiju i na DORH - rekao je za 24sata ravnatelj škole.

Policija nam je pak odgovorila na upit navodeći kako je kriminalističko istraživanje u tijeku.

- Kad se radi o zaštiti djece, policijski službenici postupaju posebno obazrivo jer se radi o zaštiti ranjivih žrtava te se poduzimaju sve potrebite mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja, a u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Posebno imajući u vidu sprečavanje sekundarne viktimizacije djece, ističemo da su izvidi vezani uz konkretno kriminalističko istraživanje tajni - stoji u odgovoru policije za 24sata.

Upozorili su nas i kako moramo posebno pripaziti kako medijski pratimo slučajeve koji uključuju nasilje nad djecom.

- Napominjemo kako objavljivanje ili prenošenje bilo kakvih podataka, koji bi mogli dovesti do otkivanja djetetova identiteta i daljnje viktimizacije, nosi sa sobom i kaznenu odgovornost sukladno članku 178. Kaznenog zakona (Povreda privatnosti djeteta) - stoji u odgovoru policije.

Psiholog: Škole se uglavnom ograđuju kad dođe do nasilja

Dječji psiholog Krešimir Prijatelj u razgovoru za 24sata istaknuo je pak kako u Hrvatskoj kronično nedostaje međuresorna suradnja između policije, škole i Centra za socijalnu skrb te da se dijete dodatno traumatizira nakon što ponovno svima mora ispričati što mu se dogodilo.

- Nasilje na dječju psihu ostavlja posljedice, može doći do pojave akutnog stresnog poremećaja, do depresivnosti, socijalne anksioznosti, osjećaja bespomoćnosti. Žrtvu to može pratiti mjesecima ako ne dođe do adekvatne reakcije nadležnih institucija - istaknuo je psiholog Krešimir Prijatelj.

Upozorava kako je veliki problem što se škole uglavnom ograđuju kad dođe do nasilja.

- Trebali bi reagirati čim se sazna da je došlo do nasilja i to bi trebalo vrlo ozbiljno shvatiti. Ako nisu sankcionirali nasilnika, onda ili nemaju kapaciteta i resursa kojima bi adekvatno reagirali. Ovaj oblik pristupa pokazuje da oni koji bi trebali imati znanje da ga nemaju ili nisu sigurni što učiniti, a to je tužno i pogrešno. Treba vidjeti što toj školi treba, treba ući u neku vrstu intervencije. Imao sam i roditelje i djecu koja su žrtve nasilja, a koja su frustrirana čekanjem i sustavom. Iz perspektive kliničkog dječjeg psihologa, znam da je cilj pružati podršku, ali poduzeti i konkretne korake u trenu kad se dijete povjeri da je bilo žrtva nasilja - zaključuje dječji psiholog.

Kontaktirali smo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje smo pitali što je škola dužna učiniti kod pojave međuvršnjačkog nasilja.

- Što se tiče nasilja, sve su se škole dužne pridržavati Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2004.), Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima i Smjernica za postupanje školskih ustanova u slučajevima ugroze s neželjenim posljedicama. Nakon što se utvrde sve relevantne činjenice, potrebno je poduzeti zakonom i propisima predviđene korake, uključujući i eventualne sankcije prema počiniteljima - stoji u odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja za 24sata.

Odgovaraju nam i kako njihovo ministarstvo na godišnjoj razini zaprima jako malo prijava gdje škola u slučaju nasilja nije postupila prema gore navedenim propisima.

Zabrinjavajuće brojke

32.000

djece koja pohađaju hrvatske škole imaju poteškoće u razvoju

2185

djece lani je završilo na psihijatriji zbog raznih mentalnih poremećaja

13%

učenika pokazuje razinu rizičnog ponašanja, većina napadača mlađa je od 14

51,8%

dječaka od 15 godina izjavilo je da je pilo alkohol

355

prijava kriznih situacija u hrvatskim školama zaprimljeno je prošle školske godine

10%

dječaka u 2022. izjavilo je da su zlostavljali nekoga od djece

3-5%

djevojčica prošle je godine izjavilo da su zlostavljale nekoga