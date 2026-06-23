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MAGNITUDA 9 PO RICHTERU

ŠOKANTNO OTKRIĆE Tlo Japana se pomaknulo nakon razornog potresa 2011. Evo za koliko...

Piše HINA,
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ŠOKANTNO OTKRIĆE Tlo Japana se pomaknulo nakon razornog potresa 2011. Evo za koliko...
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Foto: KIM KYUNG-HOON

Pogođeno područje protezalo se na oko 3000 kilometara. To ga čini najvećom zonom rupture ikad zabilježenom nakon jednog događaja

Potres u Japanu 2011. koji je izazvao tsunami i katastrofu reaktora u Fukushimi pomaknuo je zemlju na istok za do 6 milimetara, prema novoj studiji čije rezultate u utorak prenosi agencija dpa. Istraživači su ispitali kako su valovi potresa izazvali pomicanja duž granica tektonskih ploča.

Prema zaključcima koje su znanstvenici sa Sveučilišta u Chicagu objavili u časopisu Science u lipnju, pogođeno područje protezalo se na oko 3000 kilometara. To ga čini najvećom zonom rupture ikad zabilježenom nakon jednog događaja.

Japan marks 10th anniversary of Fukushima disaster
Foto: KYODO

Potres nazvan Tohoku 11. ožujka 2011. dogodio se u moru istočno od Japana. Magnitude 9,0 bio je to najjači potres ikad zabilježen u zemlji. Tsunami kojeg je izazvao poplavio je više od 500 četvornih kilometara na pacifičkoj obali i ostavio više od 20.000 mrtvih ili nestalih.

Valovi visoki do 14 metara poplavili su nuklearnu elektranu Fukushima I. Nakon što su sustavi za hlađenje otkazali, došlo je nekoliko slučajeva taljenja jezgre. Ispuštene su velike količine radioaktivnog materijala. Oko 13 minuta nakon glavnog potresa zabilježeni su tzv. transverzalni valovi koji su se reflektirali na granici između Zemljinog plašta i jezgre.

Japan marks 10th anniversary of Fukushima disaster
Foto: KYODO

Ubrzo nakon toga veliki dijelovi Japana pomaknuli su se nekoliko milimetara prema istoku u odnosu na referentnu točku u Kini, nedaleko od ruske granice. Istraživači procjenjuju da je najveći zabilježeni pomak iznosio između 5 i 6 milimetara. Prema studiji, to je bilo prvo opažanje takvog događaja.

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