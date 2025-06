Šokantno svjedočenje srpskog teritorijalca: Ubio je 6 hrvatskih vojnika, još živi u Hrvatskoj...

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Željku Travici (63), nekadašnjem pripadniku i zapovjedniku Teritorijalne obrane Mirkovci, osumnjičenom za ratni zločin počinjen u Ceriću i Mirkovcima u listopadu 1991. godine. Travica je uhićen u studenom prošle godine u Francuskoj i izručen Hrvatskoj. Suđenje mu je započelo početkom siječnja kada je rekao da se ne osjeća krivim za djela za kojega se terete, a tereti ga se za brutalna zlostavljanja 11 zarobljenih pripadnika HOS-a i PU Vinkovci, vezanje žicom uhićenih hrvatskih branitelja koje su pripadnici TO tjerali ida jedu ljudski mozak, a njih je osmero nakon svega ubio.

Nakon što su u ranijim raspravama saslušani hrvatski branitelji i bivši zatočenici Zoran Šorli, Vinko Čerkezović, Adam Dakić, Ivica Zupković, koji su svi rekli da su kobnog dana, kada je bio napad na Cerić, vidjeli optuženog Željka Travicu, svoje iskaze sudu su, putem video linka iz Beograda, dali i svjedoci Bogdan Nešković, Nebojša Veselinović, Branko Đekić i Žarko Mlađen. Oni su, naime, pozvani na Županijski sud u Osijeku na svjedočenje, no odbili su doći osobno.

- Išli smo u tenkovski napad na Cerić iz Mirkovaca, ja sam išao iza jednog tenka. Kolega pored mene je ranjen i ostao sam s njime dva sata. Travica je došao po ovog ranjenog kolegu i prebacio ga u selo. Za njima sam pošao i ja. U selu sam saznao da su u napadu zarobljena tri hrvatska gardista. Bili su zarobljeni u jednoj kući. Otišao sam do njih, pitao ih koliko imaju godina, rekli su 18, 19 i 20, da su mobilizirani i da su iz vinkovačkog Novog sela. Nije ih nitko tukao, maltretirao ni gurao im mozak u usta. U jednom trenutku nismo imali hrane u selu i išli smo u Mirkovce. Vodili smo i njih. Predali smo ih našem štabu u Mirkovcima - ispričao je Žarko Mlađen koji je u to vrijeme isto bio pripadnik TO. Također je rekao kako ne zna tko je bio zapovjednik TO tada, nije vidio mrtve hrvatske vojnike i nije imao saznanja da je netko ubijen. Također je rekao kako nije vidio Travicu dok su išli prema Mirkovcima, te da ga je zadnji puta vidio kada je vodio zarobljene vojnike u selo. Rekao je i da su svi teritorijalci bili u civilnoj odjeći, te da nikada nije vidio Travicu u pancirki, što su tvrdili ranije saslušani hrvatski vojnici. Mlađen je, dodao je, tada imao 25 godina.

Nakon njega pročitan je iskaz i svjedoka Branka Đekića.

Osijek: Svjedočenje Zorana Šorlija na suđenju Željku Travici za ratni zločin | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Tijekom napada na Cerić išao sam iza tekova. Kod bagremika smo ušli u neki rov. Tu su doveli trojicu zarobljenika, hrvatskih vojnika, koji su bili mladi. Pitao sam ih kako se zovu, jedan je rekao da se preziva Kopčić i pitao sam ga što mu je Tunja Kopčić kojega sam poznavao. Rekao je da mu je to rođak. Kazao sam mu da bude pored mene i da mu neće nitko ništa. Njih trojica su ostali pored mene do noći, kada smo otišli u jednu kuću. Tu je bilo još ljudi. Zarobljenike nije nitko ni tukao ni maltretirao. Ujutro smo krenuli prema Ceriću. Njih trojicu su odveli prema sanitetu.. Nisam vidio Travicu toga dana i ne znam tko je bio zapovjednik TO tada jer su se mijenjali - rekao je Đekić dodajući kako Travicu nikada nije vidio u pancirki jer su svi imali civilnu odjeću.

Rekao je i da je TO Mirkovci osnovan u svibnju ili lipnju.

Zamjenik tužitelja stavio je primjedbu na iskaze ova dva svjedoka smatrajući ih nevjerodostojnima.

Iznimno je zanimljiv bio iskaz Nebojše Veselinovića koji je također tada bio pripadnik TO Mirkovci. I on je sudjelovao u napadu na Cerić. Rekao je kako je zapovjednik TO tada bio Vukašin Medić, a da su u napad išli kao potpora jedinici rezervista JNA iz Požarevca.

- Napad na Cerić išao je u dva smjera. Prije nego smo krenuli vidio sam Travicu. Kod jedne kuće smo zarobili hrvatske vojnike. Jedan je bio ranjen, prezivao se Sučić. Kada smo ušli u selo vidio sam Mišu Travicu koji mi je rekao da mu je brat s ranjenicima. Čuo sam da je zarobljeno nekoliko osoba i da su živi zahvaljujući Travici. U selu sam čuo i da je bilo poginulih pripadnika hrvatske vojske. Ne znam što se dogodilo kod 'crvene kuće' jer u tom dijelu ja nisam bio. Samo sam čuo da je tamo bio Travica. A također sam čuo i da je jedan od pripadnika TO, čije ime znam i koji i dalje živi u Mirkovcima, ubio šest hrvatskih vojnika, iz osvete što mu je ubijena mama. To je već 20 godina javna tajna u Mirkovcima. Ne znam da li je te vojnike ubio on sam ili sa nekime. Nisam dugo bio u Mirkovcima. Ali, prije ovog saslušanja dobio sam prijetnje od strane rodbine tog koji je navodno ubio hrvatske vojnike. Njegov sinovac me je nazvao video pozivom, zajedno s još jednim čovjekom iz Mirkovaca. Pitali su me je l' istina da ću svjedočiti na sudu o tome i rekli mi da bih mogao imati problema ako nešto kažem. Iznenadilo me je što oni uopće znaju da sam ja svjedok. Rekao sam da ću reći što znam, a oni su djelovali razočarano - kazao je Veselinović dodajući kako zna da je Travica sudjelovao u mirnoj reintegraciji i pomagao da se taj proces provede. Veselinović je rekao da je u samom začetku TO brojila 640 ljudi. Nisu imali uniforme, a dobili su naoružanje od JNA. On je godinama kasnije bio u pograničnoj policiji kao zapovjednik čete.

Svjedok je pravosuđu rekao imena osoba koje spominje u svom iskazu, a za koje se govori da su ubojice hrvatskih vojnika.

Potom je pročitano svjedočenje Bogdana Neškovića.

- Bio sam pripadnik TO, ali nisam išao u napad na Cerić. Sinu Željka Travice sam prijavio da ću svjedočiti o zarobljenicima koje sam obilazio 8 dana i donosio im cigarete. Oni su bili zatvoreni u jednom dvorištu u Mirkovcima. Bilo ih je 7-8, u dvorištu su slobodno šetali, mogli izaći. Dobivali su hranu. Nije ih nitko tukao. Čuvali su ih dobrovoljci iz Srbije. Čuo sam kasnije da su razmijenjeni - kazao je Nešković. Ni s njegovim iskazom tužiteljstvo nije bilo zadovoljno pa je u zapisnik unesena primjedba da se taj iskaz umnogome kosi s onime koji su dale žrtve toga zatočeništva.

Tužitelj je također rekao kako svjedok Nebojša Veselinović spominje tri imena i prijetnje koje je dobio vezano za svoje svjedočenje, pa smatraju nužnim, radi ocjene vjerodostojnosti ovih svjedoka, ispitati osobe iz Mirkovaca koje se spominju u tom iskazu, upitati ih o tom telefonskom razgovoru, zašto se on dogodio, te da li je svjedoku sugerirano što treba svjedočiti i što zna o 'crvenoj kući'.

Odvjetnik Dražen Srb, branitelj optuženog Travice suglasio se s prijedlogom tužitelja, rekavši kako svjedok iz Beograda ima i presnimak ekrana mobitela iz kojega se vidi kada se dogodio taj poziv. Također je u sudski spis priložio medicinsku dokumentaciju sina optuženog Travice donesenu iz Beograda, a iz koje se vidio da je u vrijeme događaja u Ceriću i Mirkovcima, za koje se tereti optuženog, njegov sin slomio ruku pa je Travica 3. listopada zatražio propusnicu da ode u Srbiju u Beograd, u posjet sinu.

Obrana je zatražila da se iz vinkovačke bolnice pribavi kompletna dokumentacija vezana za obdukciju nad ubijenim pripadnicima HOS-a koji su kobnog dana čuvali obrambenu liniju Cerića, kod 'crvene kuće', kako bi se eventualno provelo naknadno medicinsko-balističko vještačenje vezano za okolnosti ubojstva hrvatskih vojnika.