Šokirani čitatelj ljetovao u Istri: Pogledam katastar, kad ono na posjedovnom listu piše - Srbija

Prošli tjedan sam bio u Istri, u Balama. Slučajno sam pogledao katastar kako bih provjerio kupam li se na pomorskom dobru li sam možda zalutao na obližnju parcelu. Kad ono, šok, priča čitatelj iz Zlatara. Kaže nam kako je prvi put bio u Istri. Iznenadio se kad je otvorio katastar na kojem je u posjednovnom listu pod adresa stajalo - Srbija. - To je službena stranica katastra, podatak bi trebao biti točan pa me to baš šokiralo. Jesam li u Istri ili u Srbiji? Drugi dan sam išao ponovno provjeriti. I dalje je pisalo 'Srbija'. Foto: katastar.hr Pod upisanim osobama - Srbija I zaista, čitatelj koji nam je ovo dojavio je u pravu. Kada se službenom državnom portalu Ministarstva pravosuđa, Geodetske uprave, u brzom pregledu pogledaju upisane osobe, navodi se MINISTARSTVO POMORSTVA, SRBIJA N.MJ.BORAVKA, SRBIJA. Isti podatak se dobiva kada se izvadi službeni posjedovni list za zemljište od skoro 16.000 četvornih metara koje je pomorsko dobro. Međutim, u vlasničkom listu Zemljišne knjige, ipak je istom tom zemljištu upisana Republika Hrvatska, što je jedino logično i moguće. Vlasničkim, a ne posjedovnim listom se dokazuje vlasništvo. Foto: katastar.hr Foto: katastar.hr Foto: katastar.hr Vlasnički list je bitan Nije jasno kako je došlo do ove pogreške ili je nekad posjednik ove obale zaista bilo Ministarstvo pomorstva iz Srbije. Iako bi katastarski podaci i zemljišne knjige trebali biti usklađeni, Hrvatska još to nije uradila za većinu zemljišta. Tako da kada se na službenom portalu gledaju u brzom pregledniku upisane osobe, one često znaju biti različite od stvarnog vlasnika. Zato uvijek treba pogledati vlastovnicu. Naravno, ako se do nje može doći. Jer, kao što smo rekli, zbog neusklađenosti, često se može vidjeti samo posjednik koji može biti zastarjeli podatak i ne mora odgovarati stvarnom vlasništvu. Poslali smo upit državnoj geodetskoj upravi o ovom slučaju. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.