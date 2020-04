Solinski nasilnik ostaje gradski vijećnik dok god to bude želio...

Solinski nasilnik, gradski vijećnik HDZ-a, zapovjednik lokalnog vatrogasnog društva i vlasnik tvrtke koja prihode uglavnom dobiva od rada sa splitskom bolnicom još je u pritvoru.

Žena koju je krvnički izudarao bez da je na ispitivanju pokazao trunke kajanja, smještena je u sigurnoj kući s njihovo dvoje maloljetne djece.

Mirjana Kučer, koordinatorica splitske Udruge Domine pri kojoj djeluje i savjetovalište za žene žrtve nasilja, poručuje da sustav koji će nasilnika staviti na mjesec dana u pritvor, a ženu u sigurnu kuću nije dobar sustav:

'Pokušava se opravdati nasilje, on je nasilnik i takvima treba stati i na račun'

- Žena može otići iz kuće ako ona to mjesto za sebe vidi kao mjesto traume, onda je treba zaštititi, ali sustav mora naći načina da se on izbaci i nema tu pitanja čije je vlasništvo kuće, čija je zemlja, ovo ili ono. Kad se kaže da je kuća njegova, njoj se šalje poruka da ništa ne vrijedi. Nasilnicima treba stati i na račun - odlučna je Kučer.

Smatra da bi napadač trebao dobiti najmanje šest mjeseci zabrane približavanja, a to će otvoriti pitanje gdje će žena biti smještena s dvoje djece. Sigurne kuće nisu najbolja alternativa. Posebice zato što mjesta za žene žrtve nasilja kronično nedostaje.

Koordinatorica "Domina" posebno je ogorčena na pokušaje opravdavanja nasilnikova čina na načine da se piše kako je bio "ljubomoran" i da je to učinio jer je žena prije 15 godina "popila kavu s prijateljem":

- On nije alkoholičar koji je nasilan, on je prije svega nasilnik koji je bio alkoholiziran. Znate, to su vam one predrasude kad kažu "on se napio pa joj je polomio kosti, ali inače je dobar, samo kad popije eto onda malo namlati ženu razbije joj zube kriglom", takve primjere stalno viđamo. Ali statistike kažu da su samo 30 posto alkoholičara nasilnici, dakle nije problem u pijanstvu. On je nasilnik - odlučno će Kučer.

Budući da se napad dogodio pred maloljetnom djecom, smatra da bi ocu, odnosno napadaču, do njihove punoljetnosti trebalo zabraniti da ih vidi. Ali, pravo roditelja se često stavlja iznad prava žrtve.

Što se tiče porasta obiteljskog nasilja u Dalmaciji od uvođenja karantene, koordinatorica Domina kaže da ne možemo sa sigurnošću znati kako je to utjecalo jedno na drugo:

- Postotak žena koje ne prijavljuju nasilje je prevelik i njih ni korona neće natjerati da zovu nas ili policiju. Karantena može utjecati na porast nasilja, ali ne i na njegovo prijavljivanje - poručila je Kučer.

Gradonačelnik Solina: Ne mogu doći sebi, još su djeca bila tamo

A Dalibora Ninčevića, gradonačelnika Solina upitali smo kako će se stranka sada postaviti prema nasilniku ako ostane u Gradskom vijeću i odluči ne podnijeti ostavku?

- Najprije, još uvijek ne mogu doći sebi da bilo tko može to napraviti, nespojivo mi je s ljudskim razmišljanjem nešto tako gnjusno tako da osuđujem taj čin, nema i ne može biti nikakvog opravdanja za to. Još su djeca tu bila, tako da mi to stvara dodatno zgražanje. Mi kao stranka na telefonskoj sjednici pokrenuli smo postupak za njegovo izbacivanje, što se tiče njegove vijećnike dužnosti taj je mandat neopoziv. On ga mora sam vratiti stranci, on to mora odlučiti. A taj čin našeg pokretanja izbacivanja dovoljno govori da nećemo tražiti od njega da bude potpora radu Gradskog vijeća. Isto tako, u kontaktu sam s vatrogascima iz Vranjica i gledamo kakve su mogućnosti za pokrenuti njegov opoziv da bude izabran netko drugi na to čelno mjesto - odgovorio je Ninčević.

Nasilnika štiti 'lex šerif'

HDZ je ekspresno reagirao iz stranke izbacio solinskog vijećnika, koji je pretukao suprugu. On više nije stvar HDZ-a već pravosuđa koje treba odraditi svoj dio posla.

A solinski vijećnik bez obzira postupak koji ga čeka i dalje može normalno obavljati svoju političku dužnost, a u tome ga štiti Zakon o lokalnim izborima. Jedini mehanizam da ode s političke funkcije jest da sam podnese ostavku, što bi u ovim okolnostima bilo jedino moralno, no na to ga nitko ne može prisiliti.

Osim ostavke, mandat članu predstavničkog tijela po sili zakona prestaje ako je pravomoćnom sudskom odlukom lišen poslovne sposobnosti, pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili pak s danom prestanka prebivališta ili hrvatskog državljanstva.

Kad znamo koliko traju sudski postupci, jasno je da će vijećniku prije isteći mandat nego što će ga sud donijeti svoju odluku u ovom slučaju.

Slučaj Alojza Tomaševića

Podsjetimo, požeško slavonski župan Alojz Tomašević koji je bio optužen za obiteljsko nasilje isto je ekspresno izbačen iz HDZ-a, ali s dužnosti župana nije se želio povući.

Krajem siječnja ove godine nepravomoćno je proglašen krivim zbog nasilja u obitelji, a izrečena mu je kazna od 10 mjeseci uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine. I nakon te presude Tomašević i dalje nesmetano obnaša dužnost.

I njega je pri tome zaštitio ranije spomenuti Zakon o lokalnim izborima, a zbog “lex šerifa” koji je izglasan krajem 2017. godine, mogućnosti za njegovu smjenu praktično nema, iako zakon razrađuje neke mehanizme.

Kao jedan od razloga za prestanak dužnosti župana zakon spominje pravomoćnu presudu na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od jednog mjesec.

Stručnjaci su i tada ukazivali da potrebu hitne izmjene ovih zakona kako bi se osigurale efektivne mogućnosti smjene lokalnih dužnosnika u ovakvim ozbiljnim situacijama.