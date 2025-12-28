Somaliland: Nećemo primiti Palestince zbog priznanja

Ministar vanjskih poslova Somalilanda Abdirahman Dahir Adam je pozdravio činjenicu da je Izrael priznao njegovu državu unatoč kritikama drugih zemalja iz regije, javlja u nedjelju njemačka agencija dpa.

"Priznanje ne predstavlja samo diplomatsku prekretnicu, već i trenutak velike povijesne pravde i moralne jasnoće", rekao je za izraelsku televiziju Kan. Naglasio je da Somaliland nije zauzvrat pristao primiti ljude iz Pojasa Gaze.

Foto: Feisal Omar

Suradnja s Izraelom će se usredotočiti na diplomaciju, trgovinu, tehnologiju, poljoprivredu, upravljanje vodama, zdravstvo i sigurnost, prema ministru.

"Somaliland traži partnerstvo koje je transparentno, mirno i od kojeg obje zemlje mogu imati koristi".

Izraelsko priznanje Somalilanda jača dojam istočnoafričke republike kao "stabilne, demokratske i odgovorne države u krhkoj regiji", rekao je ministar.

Izrael je u petak postao prva zemlja u svijetu koja je priznala odmetnutu pokrajinu Somaliland kao suverenu državu.

Somaliland, muslimanska regija na sjeveru Somalije sa svega nekoliko milijuna stanovnika, de facto je neovisna već više od tri desetljeća.

Do poteza Izraela je došlo nekoliko dana prije nego Somalija preuzima rotirajuće predsjedništvo u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Vlada Somalije je to nazvala "namjernim" i "nezakonitim" napadom Izraela na suverenitet zemlje.

Prema uredu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, priznanje je učinjeno "u duhu Abrahamovih sporazuma", koje je inicirao američki predsjednik Donald Trump 2020. tijekom svog prvog mandata.

Kao rezultat tih sporazuma, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Maroko i Sudan su normalizirali svoje odnose s Izraelom.