Izrael prvi priznao Somaliland, regija u šoku: 'Posljedice ove odluke mogu biti katastrofalne'

Premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će Izrael tražiti hitnu suradnju sa Somalilandom u poljoprivredi, zdravstvu, tehnologiji i gospodarstvu. U izjavi je čestitao predsjedniku Somalilanda, Abdirahmanu Mohamedu Abdulahiju, pohvalio njegovo vodstvo i pozvao ga da posjeti Izrael.

Netanyahu je rekao da je deklaracija "u duhu Abrahamskih sporazuma, potpisanih na inicijativu predsjednika Trumpa".

Sporazumi iz 2020. godine postignuti su uz posredovanje Trumpove vlade u njegovu prvom mandatu, a uključivali su formaliziranje diplomatskih odnosa Izraela s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinom. Kasnije su im se pridružile i druge zemlje.

Netanyahu, ministar vanjskih poslova Gideon Saar i predsjednik Somalilanda potpisali su zajedničku deklaraciju o međusobnom priznanju, navodi se u izraelskoj izjavi.

Abdulahi je u izjavi rekao da će se Somaliland pridružiti Abrahamskim sporazumima, nazvavši to korakom prema regionalnom i globalnom miru. Rekao je da je Somaliland predan izgradnji partnerstava, poticanju međusobnog prosperiteta i promicanju stabilnosti diljem Bliskog istoka i Afrike.

No somalijska je vlada osudila potez Izraela kao "nezakonit korak" i "namjeran napad" na njezin suverenitet, odbacujući priznanje Somalilanda, prema izjavi iz ureda premijera.

"Savezna vlada potvrđuje svoju odlučnost da poduzme sve potrebne diplomatske, političke i pravne mjere, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi obranila svoj suverenitet, jedinstvo i međunarodno priznate granice", stoji u izjavi.

Egipat je priopćio da je ministar vanjskih poslova Badr Abdelati u petak održao telefonske razgovore sa svojim kolegama iz Somalije, Turske i Džibutija kako bi razgovarali o "opasnim događajima", kako su ih opisali, na Rogu Afrike nakon izraelske objave.

Ministri su osudili izraelsko priznanje Somalilanda, potvrdili svoju punu podršku jedinstvu i teritorijalnom integritetu Somalije te upozorili da priznavanje separatističkih regija predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti, priopćilo je egipatsko ministarstvo vanjskih poslova.

I Afrička unija je odbacila priznanje Somalilanda, potvrđujući svoju "nepokolebljivu predanost" jedinstvu i teritorijalnom integritetu Somalije te upozoravajući da takvi potezi dovode u opasnost mir i stabilnost diljem kontinenta, rekao je predsjednik Komisije Afričke unije.

Somaliland uživa de facto autonomiju, kao i relativni mir i stabilnost, od 1991. godine, kada je Somalija utonula u građanski rat, ali ta separatistička regija nije dobila priznanje ni od jedne druge zemlje.

Tijekom godina, Somalija je okupila međunarodne aktere protiv bilo koje zemlje koja prizna Somaliland.

Taj bivši britanski protektorat nada se da će izraelsko priznanje potaknuti druge nacije na isti potez, čime bi mu porastao diplomatski utjecaj i pristup međunarodnim tržištima.

U ožujku su Somalija i Somaliland priopćili da nisu primili prijedlog od Sjedinjenih Država ni Izraela za preseljenje Palestinaca iz Gaze, dok je Mogadišu izjavio da kategorički odbacuje takav eventualan potez.