Sonja (57) i Marko (69): 'Nismo računali da ćemo dobiti dijete, ali dogodilo se. Presretni smo'

Nismo niti računali da se ovako nešto može dogoditi, ispričala je ponosna majka Sonja (57). Ona i suprug Marko (69) prije pet mjeseci dobili su djevojčicu Bogdanu.

- Imati malu bebu zaista može biti izazovno. Plače mala pa plaće i žena. Bit će bolje kada djetetu izrastu zubići - ispričao je Marko za Provjereno. Kako su rekli, nisu računali da se to može dogoditi.

- Ispunjeni smo kao roditelji, srce nam je puno. Ovo je neki čudan osjećaj, zadovoljstvo. Sada bih plakala, ali neću. Cijeli sam život sanjala upravo ovo - nadovezala se ponosna majka.

Foto: Provjereno/NovaTV

Par iz Crne Gore gore 22 godine je pokušavao dobiti dijete, a kako su ispričali ranije za srpske medije, želja im je dobiti i sina.

- Bilo je slavlje, to bolje suprug zna, ja sam bila u bolnici, ali bilo je - kaže. Premda je Sonja jedna od najstarijih prvorotkinja u regiji, ipak nije najstarija.

- U regiji nisam čula da se žena u 61. godini porodila, ali ne znam je li iz Skoplja. Uglavnom, u Skoplju se porodila, ali odakle je, nemam pojma. Bili smo kod doktora Mladena Ristovskog, imali smo dobar prijem, dobru konzultaciju s njim i terapije - rekla je.