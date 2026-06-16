Interes za dionice svemirskog diva je golem, ali nakon euforije mogla bi uslijediti korekcija
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SPACEX - KOCKANJE ILI PRILIKA? Stručnjaci otkrili: 'Za dugoročne investitore to je opravdan rizik'
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SpaceX je u svojoj inicijalnoj javnoj ponudi dionica prikupio 10 milijardi dolara više nego što se prvotno očekivalo, dosegnuvši ukupan iznos od 85,7 milijardi dolara. Time je Muskova svemirska kompanija prošlog petka, izlaskom na njujoršku burzu, ostvarila najveću inicijalnu javnu ponudu u povijesti. U IPO-u je prvotno prikupljeno 75 milijardi dolara, a taj će se novac, kako je Musk poručio zaposlenicima, iskoristiti za financiranje značajne faze rasta, piše BBC. Mali ulagači mogu kupiti dionice SpaceX-a preko brokera koji ima pristup američkom tržištu, uključujući one dostupne u Hrvatskoj.
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