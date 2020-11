Španjolci razgrabili listiće za lutriju s brojevima koronakrize

Ljudi su nas masovno zvali i pitali za 14.320. U početku nismo shvaćali zašto inzistiraju baš na tom broju sve dok nismo upitali jednog klijenta. On nam je objasnio što znači taj broj, objašnjava prodavač

<p>Koronavirus ne utječe samo na fizičke odnose među ljudima u Španjolskoj nego sve više i na njihovo ponašanje prilikom kupnje, pokazuju kupljeni listići za tradicionalnu Božićnu lutriju.</p><p>Stanovnici, naime, pri kupnji listića masovno odabiru brojeve vezane uz pandemiju pa je tako među prvima rasprodan broj 14.320. On simbolizira datum 14. ožujka 2020., dan kada je u Španjolskoj prvi put proglašeno izvanredno stanje zbog koronavirusa.</p><p>- Taj broj je potpuno rasprodan - kaže <strong>Bosco Castillejo</strong>, prodavač na najpoznatijem prodajnom mjestu "Doña Manolita". Pred tim malim objektom u srcu Madrida već tjednima čekaju u redu deseci ljudi, no od kada su u srpnju stavljeni brojevi u optjecaj "datum izvanrednog stanja" je iščeznuo.</p><p>- Ljudi su nas masovno zvali i pitali za 14.320. U početku nismo shvaćali zašto inzistiraju baš na tom broju sve dok nismo upitali jednog klijenta. On nam je objasnio što znači taj broj - objašnjava Castillejo.</p><p>- Već u prvom tjednu srpnja bio je to najtraženiji broj. "Doña Manolita", mjesto gdje je tijekom povijesti najviše puta izvučen glavni dobitak u Španjolskoj, imalo je 60 takvih brojeva u ponudi. "No rasprodali smo ih u početna dva dana. Slična je situacija i u ostatku zemlje - kaže Castillejo.</p><p>- Unatoč tome i dalje nas svakodnevno pitaju za taj broj.</p><p>U slučaju dobitka, osobe s istim brojem dijele nagradu. </p><p>- Bude li izvučen taj broj jako puno ljudi će dijeliti dobitak jer je i kod nas to najtraženiji broj - kaže Alejandro Aznar na prodajnom mjestu u gradu Zaragozi gdje je rasprodano svih 60 takvih listića.</p><p>- I dalje svaki dan primim barem tri telefonska upita o tom broju - dodaje.</p><p>U čitavoj Španjolskoj bilo je 1720 listića s tim brojem i svi su rasprodani.</p><p>Nakon što je bilo proglašeno izvanredno stanje stanovnici su oko 100 dana bili prisilno zatvoreni u stanovima i kućama, pa im je datum početka izvanrednog stanja još uvijek urezan u sjećanje.</p><p>Španjolska lutrija najveća je na svijetu jer ju tradicionalno igra tamošnjih 47 milijuna stanovnika. Kolege na poslu zajednički kupuju listić, ljubavni parovi, prijatelji, obitelji...A onda svi gledaju uživo pred televizorima izvlačenje.</p><p>- Kolega će idući tjedan kupiti zajednički listić...vidjet ćemo što će izabrati, koji broj - kaže 34-godišnja Andrea, zaposlenica jedne prehrambene kompanije u Madridu.</p><p>Zadnjih tjedana je velika potražnja za listićima koji završavaju s 20, što simbolizira aktualnu godinu punu straha i neizvjesnosti. U Španjolskoj se od ožujka inficiralo koronavirusom više od 1,5 milijuna stanovnika a trenutno su zabranjena putovanja između njenih 17 autonomnih pokrajina bez opravdanog razloga.</p><p>- Puno ljudi također kupuje listić koji završava brojem 19, što predstavlja COVID-19 - napominje Castillejo.</p><p>Često se govori da brojevi koji donose nesreću, poput 13, kasnije postanu sretni. Zbog toga je i taj broj iz godine u godinu među najtraženijima. Općenito, neparni brojevi budu prvi rasprodani.</p><p>Lani su Španjolci kupovali listiće 28419 i 10119, što su bili brojevi datuma parlamentarnih izbora održanih 2019. u Španjolskoj. Bilo je i onih koji su kupovali brojeve koji su "označavali" datum premještanja posmrtnih ostataka diktatora Francisca Franca iz javnog mauzoleja ili pak onih "s datumom" prvog javnog govora 15-godišnje prijestolonasljednice Leonor, kćeri kralja Felipea VI. Nogometni navijači kupovali su "dan" Barceloninog osvajanja prvenstva, a neki i "datum" kada je Španjolska osvojila Svjetsko prvenstvo u košarci.</p><p>Zbog ograničenog kretanja stanovnika, te brojnih zatvorenih kafića i objekata gdje se prodaju listići, ukupna prodaja je pala oko 30 posto u odnosu na prošlu godinu, izvijestila je lutrija. Ove godine nagradni fond iznosi 2,4 milijarde eura, a izvlačenje jackpota poznatog kao "El Gordo" (Debeli) je 22. prosinca, dva dana uoči Badnjaka. </p><p>- Svjesni smo da prodajemo proizvod razonode - kaže Aznar u Zaragozi.</p><p>- No taj proizvod donosi uzbuđenje i nadu. A ljudi u ovako teškim vremenima, posebno u Božićnom ugođaju, vjeruju da bi im listić mogao promijeniti život.</p>