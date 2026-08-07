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suspendirali šengenska pravila

Španjolska dala Italiji ultimatum da ukine granične kontrole zbog Ceute

Piše HINA,
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Španjolska dala Italiji ultimatum da ukine granične kontrole zbog Ceute
Foto: Violeta Santos Moura
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Španjolska je u petak postavila ultimatum talijanskoj vladi da ukine granične kontrole uvedene kao odgovor na migracijsku krizu u španjolskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti

"Ako to ne učini do nedjelje, 9. kolovoza, Španjolska će biti prisiljena poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila interese i dostojanstvo svojih građana", prenijeli su izjavu vlade španjolska javna televizija RTVE i drugi lokalni mediji. Madrid smatra kontrole "nepoštenima, suprotnima interesima EU-a i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu", dodala je vlada.

Službeni Rim zasad nije odgovorio.

Italija je prošle subote suspendirala šengenska pravila o slobodnom kretanju sa Španjolskom kao odgovor na migracijsku krizu u Ceuti, kamo je oko 72.000 ljudi prešlo iz susjednog Maroka, nakon čega je većina vraćena.

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Talijanska premijerka Giorgia Meloni nazvala je graničnu kontrolu "izvanrednom mjerom" poduzetom "kako bi se zajamčila nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice" za Italiju.

Italija ne dijeli kopnenu granicu sa Španjolskom. Mjera koju je uvela Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole su prvenstveno usmjerene na putnike koji nisu državljani EU-a.

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