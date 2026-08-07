Španjolska dala Italiji ultimatum da ukine granične kontrole zbog Ceute

"Ako to ne učini do nedjelje, 9. kolovoza, Španjolska će biti prisiljena poduzeti proporcionalne mjere kako bi zaštitila interese i dostojanstvo svojih građana", prenijeli su izjavu vlade španjolska javna televizija RTVE i drugi lokalni mediji. Madrid smatra kontrole "nepoštenima, suprotnima interesima EU-a i diskriminirajućima prema španjolskom stanovništvu", dodala je vlada.

Službeni Rim zasad nije odgovorio.

Italija je prošle subote suspendirala šengenska pravila o slobodnom kretanju sa Španjolskom kao odgovor na migracijsku krizu u Ceuti, kamo je oko 72.000 ljudi prešlo iz susjednog Maroka, nakon čega je većina vraćena.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni nazvala je graničnu kontrolu "izvanrednom mjerom" poduzetom "kako bi se zajamčila nacionalna sigurnost i spriječile moguće posljedice" za Italiju.

Italija ne dijeli kopnenu granicu sa Španjolskom. Mjera koju je uvela Meloni odnosi se na pomorski i zračni promet, a kontrole su prvenstveno usmjerene na putnike koji nisu državljani EU-a.