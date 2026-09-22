Spašavali živote na Jadranu: Petorica pripadnika Obalne straže dobila posebno priznanje

Petorica pripadnika Obalne straže RH dobila su u utorak priznanje „Čuvari Jadrana 2026.“ u kategoriji Spasitelji, za sudjelovanje u hitnom medicinskom prijevozu ozlijeđene osobe s Visa te intervenciji nakon pomorske nesreće u Splitskim vratima, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Priznanje su primili nadnarednik Blaž Ljubica, narednici Tonći Mirosavac i Tomislav Bilić te razvodnici Joso Skorić i Karlo Franić.

Prva akcija izvedena je 26. ožujka, kada je posada gumene brodice GB-203 „Modrulj“ u nepovoljnim vremenskim uvjetima prevezla ozlijeđenog muškarca s Visa u Split.

U posadi su bili zapovjednik Blaž Ljubica, Tonći Mirosavac i Joso Skorić. Ozlijeđeni muškarac ukrcan je u gradskoj luci Vis u 13,37 sati, a u splitsku lučicu Zenta stigao je u 14,50 sati, gdje ga je preuzeo medicinski tim.

Druga akcija provedena je 14. lipnja nakon pomorske nesreće u Splitskim vratima, između Brača i Šolte, gdje je u sudaru katamarana i jedrilice poginulo četvero ljudi. Nakon sudara, jedrilica je potonula na dubinu od 50 metara te je četvrta poginula osoba pronađena dan kasnije u kabini jedrilice.

U intervenciji i potrazi za nestalom osobom sudjelovali su Tonći Mirosavac, Tomislav Bilić i Karlo Franić. U suradnji s pomorskom policijom i Lučkom kapetanijom Milna morsko dno pretraživano je i autonomnim podvodnim vozilom, a potonula jedrilica pronađena je nakon dva sata potrage.

Mirosavac je nakon uručenja rekao da su počašćeni što su predstavljali Obalnu stražu, Hrvatsku ratnu mornaricu i Oružane snage te poručio da će nastaviti izvršavati svoje zadaće i pomagati građanima kad god je potrebno.

„Čuvari Jadrana“ nacionalni je projekt Jutarnjeg lista posvećen pojedincima i zajednicama koji pridonose zaštiti mora, otoka, obale, pomorske baštine i sigurnosti na moru.

Priznanja su dodijeljena na završnici projekta održanoj u Hrvatskoj gospodarskoj komori u sklopu konferencije „Nautički turizam Hrvatske 2030.“.