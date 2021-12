Priča, koju je CNN prenio prije mjesec dana, o djevojčici koju je otac prodao starijem muškarcu zbog siromaštva, danas dobiva sretan kraj. Nakon reakcije javnosti na prvi članak, danas CNN izvještava o povratku djevojčice obitelji.

- Jako sam sretna - rekla je Parwana i dodala: 'Dobročinitelji su me spasili od muža, a moj muž je star.'

Neprofitabilna organizacija iz SAD-a Too Young TO Wed (TYTW) uključila se u premještanje djevojčica, njihovih braća i sestara te njihovih majki u sigurnu kuću. Organizacije koje se bore za ljudska prava ističu da oni najsiromašniji u državi gladuju sve više s dolaskom zime. Ipak, pojam gladovanja poznat je ljudima iz Afganistana i od vremena prije nego što su Talibani preuzeli državu, a djevojčice za to plaćaju cijenu.

- Afganistanske djevojčice postaju cijena za hranu - govori vodeća aktivistica za ženska prava iz Afganistana, Mahbouba Seraj. U protivnom njihove obitelji gladuju.

Iako je stupanje u brak djece mlađe od 15 godina ilegalno u cijelom svijetu, u Afganistanu ga prakticiraju godinama, osobito u nerazvijenim dijelovima zemlje.

- Obično se tu radi o puno patnje, maltretiranja i zlostavljanja - ističe Seraj, a uz to dodaje da velik broj djevojčica umire na porođaju jer su njihova tijela nerazvijena.

- Neke od njih to ne mogu podnijeti. Uglavnom umiru mlade - kaže.

Po istraživanjima, u 2021. godini Afganistan je najgora država na svijetu za žene.

Bijeg od zlostavljača

Parwana je sa svojom majkom i bratom sada smještena u Heratu. Njezina majka, Reza Gul, ističe da je cijelo vrijeme bila protiv prodaje i da je molila muža da od toga odustane. CNN je prodaju djevojčice snimio uz dopuštenje obitelji, a kupac je djevojčicu platio sa gotovinom, ovcama i zemljom za vrijednost od 2200 dolara.

- Moj me otac prodao jer nismo imali kruha, riže i brašna- rekla je Parwana.

Muškarcu, koji ju je kupio, je to bio drugi brak, a obećao je da će djevojčicu tretirati dobro. Njezina majka je ispričala potpuno drugačiju priču.

- Rekla je da su je tukli i da nije htjela biti tamo - govori majka, a djevojčica dodaje da su je budili rano i tjerali je da radi.

Djevojčica je obitelji vraćena 2 tjedna nakon prodaje, ali njezin otac i dalje duguje 2200 dolara kupcu.

Obitelj će u sigurnoj kući ostati za vrijeme zime. Dugoročan plan za obitelj je i dalje nejasan, a ovisi o financiranju skloništa.