Spasili ga nasred ceste u drami kraj Gospića: 'Popio sam osu, jednjak mi je počeo oticati...'

Uzeo sam čašu soka, no kako je bio polumrak, nisam ni pogledao, samo sam počeo piti. Tog trena osjetio sam ubod ose na jeziku. Ispljunuo sam je, ali je već bilo gotovo. Jednjak mi je počeo naticati. Nazvao sam Hitnu, uzeo iz zamrzivača zamrznuti komad mesa i stavio na jezik. Djelatnici Hitne rekli su mi da krenem prema njima s autom i upalim sva četiri žmigavca te da oni odmah kreću pa se nađemo na cesti da me preuzmu, priča nam umirovljenik, inače specijalist ortopedije, prim. dr. sc. Milan Bolfek (84), koji je većinu radnog vijeka proveo u ortopedskoj bolnici Biograd na Moru. On se u trenutku uboda nalazio 14 kilometara od Gospića. Zbog svoje struke, kaže, koncentrirao se na situaciju svjestan mogućih posljedica.