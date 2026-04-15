Spasili su orla štekavca u srcu Lonjskog polja: 'Bio je slab, jeo je, ali mora do veterinara'

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: PP LONJSKO POLJE

Štekavac je najveća grabljivica u Lonjskom polju te je strogo zaštićena vrsta. Gnijezdi se u šumama, a njegova populacija na području Parka prirode Lonjsko polje je trenutno stabilna

Reagirali smo odmah po dojavi o ozlijeđenom štekavcu. Djelatnici Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje izašli su na teren kako bi jedinku sigurno zbrinuli. Ptica je uhvaćena, bila je slaba no uzela je nešto hrane. Dogovoren je pregled u zagrebačkom Zoološkom vrtu tijekom četvrtka, rekli su nam kratko u srijedu iz Parka prirode Lonjsko polje.

Prema prvim informacijama, radi se o starijoj jedinki što je vidljivo po bijelom repu.

- Nadamo se uspješnom oporavku, nakon čega će štekavac biti vraćen u prirodu, na područje gdje je i pronađen - pišu iz parka.

Inače, štekavac je najveća grabljivica našeg kraja, strogo zaštićena vrsta i jedna od ciljnih vrsta ekološke mreže. Gnijezdi se u šumama, a njegova populacija na području Parka prirode Lonjsko polje je stabilna, s trendom porasta gnijezdećih parova.

Za uspješno gniježđenje i podizanje mladih, štekavcima je potreban mir, ali i dostupnost hrane u njihovoj blizini.

