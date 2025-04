Spasio čovjeka iz poplavljenog pothodnika: Kad vidim da treba pomoći, za mene sve prestaje

Nesretni čovjek je za vrijeme nevremena u Slavonskom Brodu zapeo automobilom u poplavljenom podvožnjaku. Srećom po njega, naišao je Hrvoje Mužević (48) koji je dostavljao hranu, a čim je shvatio što se događa izašao je iz automobila unatoč tuči i kiši koja je silovito padala i pomogao čovjeku.

- Išao sam dostaviti hranu kad sam vidio auto kako pluta u vodi ispod podvožnjaka. Inače taj podvožnjak je poznat po tome da poplavi čim padne malo veća količina kiše i često se dogodi da ljudi procijene da mogu proći automobilima pa zaglave. S obzirom na to da je vani baš bilo nevrijeme i padao je led, jedva sam vidio kroz prozor. U jednom momentu sam vidio čovjeka koji se zaletio u poplavu - ispričao nam je Mužević koji je prije nekoliko mjeseci doživio moždani udar. Uspio se oporaviti i nastavio je pomagati ljudima. Zbog svoje hrabrosti i ljudskosti, ovogodišnji je dobitnik nagrade Ponos Hrvatske.

- Istrčao sam iz auta, a žena je vikala: "Kuda ćeš?". Auto je plutao do pola u vodi, ne znaš tko je u autu niti što se događa. Mogao se netko udaviti, dijete, žena, bilo tko. Nisam mogao drugačije nego ući u vodu. Metar i pol vode sigurno. Kad sam došao do auta, čovjek srednjih godina je sjedio unutra. Kao u šoku. Nije reagirao ninašto što sam mu govorio. Počeo sam gurati auto i vidio dva momka koja trče pomoći. Poskakali su u vodu, svaka čast. Brzo se dizala razina vode. Skupilo se ljudi na kraju, nas 10-ak izgurali smo čovjeka iz poplave. On je potpuno u šoku i dalje bio. Kad smo ga izvukli, ja sam otišao završiti dostavu koju sam imao - ispričao nam je skromni Mužević kojem je pomaganje u krvi. Po struci veterinarski tehničar i veliki ljubitelj životinja, jednom je puzao po zaleđenoj Savi samo da spasi dvije liske. Pokušao je spriječiti i pljačku kladionice.

- Takav sam i ne mogu si pomoći. Kada vidim da je netko u nevolji, za mene sve prestaje, jedino mi je u glavi da moram ići u pomoć - kaže Hrvoje. Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Priče o našim dobitnicima pratite stoga i u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Svečanu dodjelu pratite 12. travnja na HRT2 od 17.40 do 19 sati. Pokrovitelji projekta su PBZ Card, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Telemach, Končar, Fina, Groupama Osiguranje, Janaf, Studenac, Wiener osiguranje VIG, Podravka grupa, Stega Tisak i Hotel Puntijar.