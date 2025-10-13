'Spasio me iz kontejnera za smeće': Ovo su priče 20 talaca koji uskoro idu na slobodu

Nakon 738 dana agonije, obitelji 20 talaca koje nisu vidjeli više od dvije godine danas će se ponovno ujediniti. Ovo su priče o taocima za koje je Hamas potvrdio da će ih pustiti žive, piše Ynetglobal.

Alon Ohel, (24), iz mjesta Lavon pokraj Karmiela, otet je s glazbenog festivala Nova. U lipnju se pojavio videozapis njegove otmice zajedno s Hirschom Goldberg-Polinom (koji je kasnije ubijen), Orom Levyjem i Eliyom Cohenom, koji su se svi skrivali u onome što je postalo poznato kao “sklonište smrti.” Prošlog mjeseca, više od 700 dana nakon što je otet, pojavio se prvi videozapis kao dokaz da je živ, na kojem Alon susreće drugog taoca, Guya Gilbou Dalala. Alon je nadaren pijanist i glazbenik. Počeo je svirati s devet godina i planirao je nastaviti školovanje na Glazbenoj školi Rimon prije tragičnog 7. listopada.

Foto: izraelsko ministarstvo vanjskih poslova

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u ponedjeljak da je Alon napokon na slobodi.

Yosef-Haim Ohana (24) iz Kirjat Malakhija, otet je sa zabave Nova u Re’imu. Radio je kao barmen i ostao je kako bi pomogao u evakuaciji ranjenih.

- Prijatelj mi je rekao da su, kad je počela pucnjava, pomagali ozlijeđenima da dođu do kola hitne pomoći. Pokušali su potrčati prema glavnoj cesti, ali netko je ispalio RPG. Yosef-Haim je potrčao ulijevo. Prijatelj je potrčao udesno i sakrio se ispod automobila. Vidio je kako Yosef-Haim proviruje iza obližnjeg auta i onda je nestao - ispričala je njegova majka Miri. Prvi video s Yosef-Haimom pojavio se u ožujku, na kojem je bio s drugim taocem, Elkanahom Bohbotom.

Foto: Društvene mreže

Avinatan Or (32) iz Tel Aviva, otet je s festivala Nova sa svojom djevojkom, Noa Argamani, koja je oslobođena 8. lipnja u operaciji Arnon. Jedan od najpoznatijih videozapisa od 7. listopada prikazuje kako Argamani nasilno odvajaju od njega dok ih odvode u Gazu. U ožujku se pojavio video koji pokazuje da je Avinatan živ. Njegovoj obitelji rečeno je da je držan u teškim uvjetima u logorima u središnjoj Gazi.

- Dok se Avinatan ne vrati kući, i moje je srce u zatočeništvu - napisala je Argamani u objavi na društvenim mrežama. Njegov otac, Yaron, više je puta pozivao na pojačani vojni pritisak na Hamas. U travnju je njegov brat, Moshe Or, dao intervju za Al Jazeeru pozivajući na sveobuhvatan dogovor o taocima koji je konačno postignut šest mjeseci kasnije.

Rom Breslavski (21) radio je na osiguranju festivala Nova. Nakon njegove otmice, priče o njegovoj hrabrosti brzo su se proširile. Navodno je pomogao mnogima da pobjegnu od napada. „Pokazao je nevjerojatnu hrabrost,“ rekao je njegov otac. Njegova majka, Tami, dodala je: „Nije vidio ni opasnost ni smrt. Bez oružja i bez vozila, trčao je između lokacija i pomagao ljudima unatoč svemu.“

Foto: Društvene mreže

Jedan preživjeli prisjetio se kako ga je Rom spasio iz kontejnera za smeće: „Skrili smo se s još tridesetak ljudi. Teroristi su zasuli kontejner mecima. Nakon što sam prekinuo poziv s mamom, čuo sam glas – bio je to Rom. Rekao je: ‘Ja sam Rom, iz vojske. Izvući ću vas. Zaštitit ću vas.’“ U srpnju je Islamski džihad tvrdio da su izgubili kontakt s njim, ali su kasnije objavili video koji ga prikazuje u lošem stanju.

Matan Angrest (22) član tenkovske posade iz Kirjat Bialika, zarobljen je ranjen i bez svijesti u Nahal Ozu. Bio je u tenku s Itayem Chenom i Danielom Peretzom, koji su obojica poginuli, te Tomerom Leibovitzom, koji je također stradao u borbi. Njegova majka, Anat, postala je istaknuta glasnogovornica obitelji talaca.

U srpnju 2024. otkrila je video dokaz da joj je sin živ, pronađen u Gazi. Obitelj je kasnije podijelila snimke brutalnog napada Palestinaca koji je pretrpio tijekom otmice. Neposredno prije 7. listopada, Matan je od svog zapovjednika brigade dobio priznanje za izvrsnost.

Elkana Bohbot, 35, iz Mevaseret Ziona, radio je u produkcijskom timu na festivalu Nova. Ostao je kako bi pomogao ranjenima.

- Mogao je pobjeći, ali je ostao pomagati. U 8 ujutro smo posljednji put razgovarali. Obećao je da će se vratiti kući. Vjerujem mu. Naš mali sin svaki dan čeka svog tatu - rekla je njegova supruga Rivka pred saborskim zastupnicima.

Foto: Društvene mreže

Njihov sin Ram imao je 3 godine kada je Elkana otet. U videu objavljenom u travnju, Elkana mu se obratio: „Rami, znam da sljedeći mjesec puniš 5 godina. Čuvaj mamu. Ti si sada muškarac u kući.“

Gali i Ziv Berman, 28-godišnji blizanci, oteti su iz omladinskog naselja u Kibucu Kfar Aza. Oni su bili posljednji taoci oteti iz jedne od najteže pogođenih zajednica 7. listopada. Tog jutra, Gali je inzistirao da provjeri prijateljicu Emily Damari, koja je bila sama kod kuće.

- Skrili smo se u sobi, a oni su srušili vrata. Viknula sam da sam pogođena u ruku i na trenutak izgubila svijest. Odveli su mene i Galija . Rekla sam im da bih radije umrla tamo - kasnije se prisjetila Damari. Blizanci su odvedeni zajedno u Gazu. Otkako se Emily vratila, vodila je kampanju za njihovo oslobađanje. Kao navijači Maccabi Tel Aviva, blizanci su postali simboli na tribinama Bloomfield stadiona tijekom svog zatočeništva.

Guy Gilboa Dalal (23) iz Alfei Menashe, otet je s festivala Nova. Na festival je došao sa svojim bratom Galom, koji je uspio pobjeći. Tog jutra, Guy je snimljen u Gazi s taocem Evyatarom Davidom. Prije zabave, Guy je obećao ocu da će mu pomoći skinuti sukkah (privremena koliba izgrađena za židovski blagdan Sukot, koji obilježava 40 godina koje su Izraelci proveli u pustinji nakon izlaska iz Egipta nakon praznika). Sukkah je ostala postavljena dvije godine, čekajući ga.

U prethodnom dogovoru, Hamas je objavio video u kojem su Guy i Evyatar prisiljeni gledati kako drugi dobivaju slobodu dok su oni ostajali u zatočeništvu. Prošli mjesec, objavljen je još jedan video u kojem je Guy snimljen u gradu Gaza.

Evyatar David (23) iz Kfar Sabe, bio je na Novoj zabavi s prijateljima Guyem Dalalom, Ronom Tzarfatijem i Idanom Hermatijem. U 7:42 ujutro poslao je poruku majci da ide prema autu. Nakon toga prestao je odgovarati. Evyatar i Guy su zarobljeni. Ron i Idan su ubijeni.

Do 11 sati ujutro pojavio se video koji prikazuje Evyatara i Guya u zatočeništvu. U Hamasovom videozapisu iz kolovoza, Evyatar je izgledao izgladnjelo. „Ne jedem. Skoro da nema vode,“ rekao je iz tunela. Prikazano je kako je prisiljen kopati vlastiti grob.

Eitan Horn (38) iz Kfar Sabe, posjećivao je svog brata Yaira u Kibucu Nir Oz kada su obojica oteti. Eitan, koji je imigrirao iz Argentine sa 16 godina, bio je poznat kao „Eitu.“ Radio je kao savjetnik za mlade i izaslanik Židovske agencije. U videu iz ožujka, viđen je kako se oprašta od Yaira, koji je oslobođen u prethodnom dogovoru. Njihova majka, Ruti Strom, borila se za slobodu obojice sinova. „Dok se Eitan ne vrati kući, moje srce je rastrgano na pola,“ rekla je.

Maxim Herkin, 36 godina, iz Tirat Carmela, otet je s Nova partyja. U veljači je Hamas rekao da će „razmotriti“ ruski zahtjev za njegovo oslobađanje. Njegova kći i majka imaju rusko državljanstvo, ali on je ostao u Gazi.

Foto: Društvene mreže

Njegova obitelj uglavnom je izbjegavala medije. Tek nakon što je dogovor odobren, njegova majka Tala je javno progovorila. „Nisam spavala cijelu noć. Ovo je najbolje jutro u mom životu,“ rekla je. Maxim ima kćer Monicu, koja živi u Rusiji s njegovom bivšom partnericom. Upravo se vratio s posjete njima kada je otet.

Desetar Nimrod Cohen, 21 godinu, otet je s tenka broj 3. Služio je zajedno s kapetanom Omerom Neutrom (ubijen), narednikom Shakedom Dahanom (ubijen) i narednikom Ozom Danielom (ubijen).

Foto: Društvene mreže

Tenk je bio smješten blizu uporišta „Bijela kuća“ između Nir Oza i Nirima. Suočavali su se s neredima koje su kasnije shvatili kao dio Hamasove obmane prije napada. Nimrodovi roditelji vidjeli su video otmice tenka i prepoznali ga kako se naslanja na cijev. U ožujku je njegov otac ponovno prepoznao Nimroda u snimci oslobađanja drugog taoca, prepoznajući tetovažu koju je dobio nekoliko dana prije otmice.

Segev Kalfon, 27 godina, iz Dimone zadnji put je bio na slobodi također na Nova partyju. U srpnju je talac Ohad Ben Ami, koji je ranije pušten, opisao Segevovo teško stanje. „Rekao je da ga je Segev gledao kao oca i da mu je noću držao ruku. Bili su držani u najtežim uvjetima u Gazi,“ rekla je Segevova majka, Galit.

Eitan Mor, 25 godina, rodom iz Kiryat Arbe, a živi u Jeruzalemu, radio je kao zaštitar na Nova partyju. Kad je Hamas upao na festival, Eitan je pokušao pobjeći. Preživjeli su rekli da su Eitana posljednji put vidjeli kako pomaže premjestiti tijela dvije mlade žene na sigurno. Njegovi roditelji rekli su da je u zatočeništvu služio kao „glasnogovornik talaca.“

Omri Miran, 48 godina, iz Nahal Oza, otet je pred svojom suprugom Lishi i kćerima Almom i Ronijem, tada starima 2 godine i 6 mjeseci. Naoružani muškarci upali su u njihov dom, prisilili ih da prijeđu u susjednu kuću, a zatim su razdvojili muškarce od žena.

Roni je potrčala za ocem vičući: „Tata, tata, moj tata!“ Lishi ju je zaustavila i rekla Omriju: „Volim te. Čuvaj se. Nemoj biti heroj.“

U travnju se pojavio video Omrija s taocem Keithom Siegelom. Drugi video, objavljen na Dan sjećanja na Holokaust, prikazao ga je kako viče iz tunela: „Nedostaju mi moje kćeri, moja supruga, cijela moja obitelj. Vrlo je teško.“

Matan Zangauker, 25 godina, otet je iz svog doma u Nir Ozu sa svojom djevojkom Ilanom Gritchovsky, koja je oslobođena u prvom dogovoru o talcima. Par je bio zajedno oko godinu i pol. Njegova majka Einav postala je glas obitelji talaca i vodila subotnje prosvjede u Tel Avivu pozivajući na dogovor. Matan je bio zatočen s Idanom Alexanderom, koji je oslobođen u travnju.

Ariel Cunio (28) iz Kibuca Nir Oz, otet je sa svojim partnerom Arbelom Yehudom. Od 20 talaca koji se sada puštaju, on je jedini od kojega nije bilo dokaza da je živ. Njegov brat David također je otet.

David Cunio (35), također iz Nir Oza, otet je sa svojom suprugom Sharon Aloni-Cunio i njihovim 3-godišnjim kćerima Yuli i Emmom. Tog 7. listopada David je držao zatvorena vrata svog skloništa pet sati dok su teroristi pokušavali nasilno ući.

Sharon i djevojčice su puštene nakon 52 dana. David je ostao u Gazi više od dvije godine. Njegov brat Ariel i Arbel Yehud također su oteti. Arbel je oslobođen u prethodnom dogovoru. Ariel se pušta danas.

Bar Kupershtein, koji je radio kao zaštitar na festivalu Nova, napunio je 23 godine u travnju dok je bio u zatočeništvu Hamasa. Njegova je obitelj saznala da je otet nakon što su na Telegramu vidjeli video na kojem je vezan rukama i nogama.

Njegov otac Tal ozlijeđen je u prometnoj nesreći i postao je ovisan o njezi. Od otmice se bori za povratak svog sina. „Bar je pomagao ranjenima kad su došli teroristi,“ rekao je Tal. „Četiri puta je vozio Ranger kroz kaos. Mogao je pobjeći, ali se vraćao u pakao. Uzeo je oružje poginulog časnika i borio se.