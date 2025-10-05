Obavijesti

KROV SVIJETA

Spasioci spasili stotine planinara na Himalaji

HINA
U nedjelju, 350 planinara stiglo je do gradića Qudanga, dok je uspostavljena komunikacija s preostalih više od 200 planinara, izvijestio je CCTV

Stotine planinara koje su ostale zaglavljene u mećavi blizu istočne strane Mount Everesta na Tibetu spasioci su odveli na sigurno, izvijestili su u nedjelju kineski državni mediji, dok su neobično obilan snijeg i padaline pogodile Himalaju.

U nedjelju, 350 planinara stiglo je do gradića Qudanga, dok je uspostavljena komunikacija s preostalih više od 200 planinara, izvijestio je CCTV.

Posjetitelji udaljene doline Karma, koja vodi do istočne strane Kangshung Everesta, bili su u stotinama ovaj tjedan, koristeći osmodnevni nacionalni praznik u Kini.

"Bilo je tako mokro i hladno u planinama, a hipotermija je predstavljala stvarni rizik", rekla je Chen Geshuang, koja je bila dio planinarskog tima od 18 članova koji su pristigli do Qudanga.

SPAŠAVANJE U TIJEKU Zbog mećave na tibetanskoj strani Mt. Everesta zarobljeno 1000 ljudi: Blokirane su ceste
"Vrijeme ove godine nije normalno. Vodič je rekao da se nikad nije susreo s ovakvim vremenom u listopadu. I sve se dogodilo tako naglo", rekla je Chen Reutersu.

Snijeg u dolini koja se nalazi na 4200 metara nadmorske visine počeo je padati u petak navečer i padao je tijekom subote.

Preostali planinari stići će u Quadang sa spasiocima koje je organizirala lokalna vlada, izvještava CCTV.

Stotine lokalnih seljana i spasilačkih timova angažirani su kako bi pomogli ukloniti snijeg koji je blokirao prilaz području, gdje je bilo zarobljeno blizu 1000 ljudi, prema ranijem izvješću Jimu Newsa.

Južno od Tibeta u Nepalu, obilne kiše uzrokovale su klizišta i bujice zbog kojih su blokirane ceste, odneseni mostovi, a stradalo najmanje 47 ljudi od petka.

35 ljudi stradalo je u odvojenim klizištima u istočnom okrugu Ilam koji graniči s Indijom. Devet ljudi je nestalo nakon što su ih odnijele poplavne vode, a tri druge osobe ubijene su od udara groma drugdje u zemlji.

