Specijalci motre zgradu: Stranke vladajuće koalicije traže uhićenje Dodika i nove istrage

Političke stranke iz bošnjačko-građanskog bloka u vladajućoj koaliciji u BiH u četvrtak su pozvale državne sigurnosne službe i pravosuđe na odlučno reagiranje nakon što su pripadnici policije Republike Srpske dan ranije spriječili privođenje čelnika tog entiteta Milorada Dodika za kojim je raspisana tjeralica.

Trojica inspektora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u srijedu navečer su došla pred ured vlade RS u Istočnom Sarajevu dok je tamo boravio Dodik s nakanom da mu uruče rješenje Suda BiH kojim mu je određen jednomjesečni pritvor.

Inspektore koji su se pojavili bez ikakve potpore kakva se očekuje pri provedbi rizičnih uhićenja na prilazu zgradi zaustavili su pripadnici policije RS među kojima su bili specijalci sa strojnicama.

Istočno Sarajevo: Veliki broj policijskih službenika i jutros je oko zgrade Administrativnog centra Republike Srpske | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Na društvenim su se mrežama pojavile snimke kratke rasprave inspektora SIPA-e i entitetskih policajaca tijekom koje se mogla čuti poruka "Ovdje ga nećete hapsiti".

Veliki broj policajaca MUP-a RS bio je raspoređen u Istočnom Sarajevu i u četvrtak prije podne dodatno osiguravajući zgradu u kojoj su uredi entitetskih vlasti od koje je glavno sjedište SIPA-e udaljeno nepuni kilometar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 SIPA ispred zgrade u kojoj se nalazi Milorad Dodik | Video: Radiosarajevo.ba

Reagirajući na neuspjeli pokušaj privođenja Dodika SDP BiH, Narod i pravda (NiP) te Naša stranka (NS) oglasile su se zajedničkom izjavom u kojoj su iskazale punu potporu SIPA-i i drugim sigurnosnim agencijama na razini države.

"Ohrabrujemo ih da uporno, stručno i profesionalno nastave s djelovanjem sve dok ne budu realizirane odluke i naredbe pravosudnih tijela BiH, jer nitko nije i ne smije biti iznad zakona", stoji u izjavi.

Sarajevo: Policija koja čuva Dodika na kacigama ima zastavu Republike Srbije | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Uz to su pozvali Tužiteljstvo BiH da pokrene kazneni postupak i protiv odgovornih u MUP-u RS zbog sprječavanja uhićenja Dodika.

"Odmetnici od zakona će u konačnici sigurno biti privedeni pravdi i to trebaju znati svi koji svjesno ili nesvjesno postaju njihovi suučesnici u počinjenju teških kaznenih djela", stoji u izjavi stranaka-članica vladajuće koalicije.

Sud BiH je još sredinom ožujka jednomjesečni pritvor osim za Dodika odredio i za predsjednika parlamenta RS Nenada Stevandića i entitetskog premijera Radovana Viškovića jer su se odbili odazvati pozivima Tužiteljstva BiH za saslušanje u sklopu istrage koja je protiv njih pokrenuta pod sumnjom da su počinili kazneno djelo pokušaja rušenja ustavnog poretka.

Neuspjeli pokušaj privođenja Dodika bio je prvi otkako je za njim raspisana tjeralica dok Stevandića i Viškovića do sada nitko nije ni pokušao uhititi. Stevandić i Dodik uz to su u nekoliko navrata putovali u inozemstvo a do sada nije pojašnjeno kako su uspjeli prijeći granicu BiH.