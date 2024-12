Zagrepčanka: Dijete je dotrčalo iz škole plačući i zagrlilo me. Vikao je 'Teta, spasite me'...

Dijete je izletjelo iz škole plačući. Nisam znala što je bilo, dotrčalo je do mene i zagrlilo me te vikalo: "Teta, spasite me!" Ostala sam u šoku. Pitala sam ga što je bilo, a on mi je rekao da je neki kovrčavi muškarac ušao u razred i počeo ubijati nožem, ispričala je za 24sata žena koja se zatekla u blizini škole u Prečkom u kojoj je došlo do užasnog napada...

To dijete se, kazala nam je, spasilo tako što je pobjeglo van...

- Rekao mi je da mu je prijatelj ozlijeđen i da je ostao ležati. Bio je u šoku - govori nam Zagrepčanka koja se našla ispred Osnovne škole u Zagrebu.

Ministrica zdravstva Hrstić potvrdila je da je jedno dijete ozlijeđeno u napadu u školi preminulo.

- Danas, 20. prosinca oko 9.50 sati, 19 godišnji hrvatski državljanin je oštrim predmetom u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Napadač je pod nadzorom policije. Ozlijeđenim osobama se pruža liječnička pomoć. Od posljedica ozljeda jedno dijete je preminulo - objavila je policija.

