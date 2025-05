Specijalizantima u KB Dubrava kirurzi naplaćivali tečaj šivanja u bolnici: 'To je javna tajna'

Liječnici KB-a Dubrava koji su osnovali privatnu Akademiju za plastičnu kirurgiju u prostorijama bolnice održali su privatan tečaj Osnove kirurškog šivanja. Zbog toga je bolnica pokrenula unutarnji nadzor, kako su potvrdili za 24sata, a reagiralo je i Ministarstvo zdravstva, koje je u odgovoru za 24sata navelo da je to neprihvatljivo ako se utvrdi da je istinito.

Razgovarali smo s liječnicima KB-a Dubrava koji su nam potvrdili kako je javno poznato da kolege s Klinike za plastičnu kirurgiju imaju privatnu akademiju i da su u prostorijama bolnice imali privatni tečaj, koji se plaćao.

- Na njemu su sudjelovali neki mladi specijalizanti, ali o tome ne žele govoriti jer se boje. Nije u redu da se resursi bolnice koriste za nečije privatne poslove. To se ne radi. A mi svoje specijalizante na drugim klinikama svakako učimo osnovama šivanja. Ovi mladi specijalizanti koji su bili na tom tečaju kažu kako su ih liječnici s Klinike na tom tečaju učili boljim metodama šivanja. No činjenica je da bi svi mi stariji specijalisti morali svoje specijalizante učiti šivanju, to je dužnost svakog od nas. Tako su i nas nekad učili dok smo bili specijalizanti u ovoj bolnici - ispričali su nam liječnici specijalisti iz te bolnice.

Ravnateljstvo KB-a Dubrava za 24sata je odgovorilo kako je pokrenut i u tijeku je postupak unutarnjeg nadzora pred Povjerenstvom za unutarnji nadzor i kontrolu KB-a Dubrava.

- Nadzor je pokrenut kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti koje mogu biti od utjecaja na odnosnu temu. Nakon zaprimanja nalaza bit će odlučeno o daljnjim koracima - odgovorio nam je Zoran Špehar, pomoćnik ravnatelja za pravne poslove i voditelj Službe za pravne, opće poslove i upravljanje ljudskim potencijalima.

Kao što smo naveli, na upit nam je odgovorilo i Ministarstvo zdravstva, koje smo pitali kako komentiraju činjenicu da je Akademija za plastičnu kirurgiju, privatna tvrtka, koristila KB Dubrava za privatni tečaj Osnove kirurškog šivanja, a da su osnivači akademije predstojnik Klinike za plastičnu kirurgiju KB-a Dubrava i liječnici te klinike. Zanimalo nas je i je li uobičajena praksa da javne zdravstvene ustanove svojim zaposlenicima daju na korištenje prostorije bolnice za privatnu praksu.

Mnistarstvo: To je nepriihvatljivo ako se utvrdi istinitim

- Ministarstvo zdravstva smatra potpuno neprihvatljivim čin koji ste naveli te ukoliko se isti utvrdi istinitim, sankcionirat će se počinitelji. Sukladno tome, Ministarstvo zdravstva je u direktnoj komunikaciji s KB Dubrava te ćemo daljnje odluke donijeti po završetku nalaza unutarnjeg inspekcijskog nadzora KB Dubrava - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva zdravstva.

Što se tiče Akademije za plastičnu kirurgiju, u rujnu 2022. godine osnovali su je predstojnik Klinike za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju KB-a Dubrava Rado Žic i još tri kirurga s te klinike: Božo Gorjanc, Domagoj Eljuga i Zlatko Vlajčić, s kolegom Brunom Cvjetičaninom. Svi su osnivači i članovi uprave, a predsjednik uprave je dr. Zlatko Vlajčić.

Potom su u studenom 2024. u prostorijama KB-a Dubrava održali dvodnevni tečaj šivanja, za koji su naveli da je prvi u nizu tečajeva koji "nude usavršavanje kirurške tehnike pod nadzorom iskusnih plastičnih kirurga koji se desetljećima bave kirurškom tehnikom". Naveli su i da će nakon uspješno završenog tečaja sudionici dobiti potvrde, a tečaj je, navode, bodovan od strane HLK.

Iako za tečaj održan u KB-u Dubrava nisu napisali cijenu, provjerili smo koliko stoje drugi tečajevi koje ta akademija organizira. Tako su najavili dvodnevni tečaj redukcije grudi, koji će biti u studenom ove godine u Primamed Specijalnoj bolnici. Cijena je 5000 eura.

Prema javno dostupnim podacima, Akademija za plastičnu kirurgiju 2024. je ostvarila ukupne prihode od 142.028 eura te neto dobit od 47.463 eura.