Kad je riječ o kompleksu zvanom Bleiburg i Križni put, nije urađeno ništa slično. A trebalo je biti. Uz ustrajan rad, višegodišnji dakako, moglo se ići od mjesta do mjesta pa vidjeti tko je sve otišao na put bez povratka
Specijalizirani institut treba istraživati partizanske zločine, a ne Domovinski pokret
Ivan Penava i Vlatka Vukelić će raditi na poslu “istraživanja partizanskih zločina”. Taj posao je trebalo odraditi. Državne institucije godinama su radile na poslu prebrojavanja i identificiranja ustaških žrtava u logoru Jasenovac i taj je popis - uvijek izložen mogućnostima dopunjavanja i usklađivanja s novim spoznajama - danas uglavnom neupitan, u logoru je pobijeno nešto više od 80 tisuća ljudi. Njihova imena su poznata i svatko tko ih može korigirati ima na to pravo, ako ima i dokaze.
