Obavijesti

News

Komentari 1
AKO PROĐE, PROĐE PLUS+

Specijalizirani institut treba istraživati partizanske zločine, a ne Domovinski pokret

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Specijalizirani institut treba istraživati partizanske zločine, a ne Domovinski pokret
Zagreb: Ivan Penava predstavio je Vlatku Vukelić kao novu članicu Domovinskog pokreta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kad je riječ o kompleksu zvanom Bleiburg i Križni put, nije urađeno ništa slično. A trebalo je biti. Uz ustrajan rad, višegodišnji dakako, moglo se ići od mjesta do mjesta pa vidjeti tko je sve otišao na put bez povratka

Ivan Penava i Vlatka Vukelić će raditi na poslu “istraživanja partizanskih zločina”. Taj posao je trebalo odraditi. Državne institucije godinama su radile na poslu prebrojavanja i identificiranja ustaških žrtava u logoru Jasenovac i taj je popis - uvijek izložen mogućnostima dopunjavanja i usklađivanja s novim spoznajama - danas uglavnom neupitan, u logoru je pobijeno nešto više od 80 tisuća ljudi. Njihova imena su poznata i svatko tko ih može korigirati ima na to pravo, ako ima i dokaze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025