Specijalni tretman za Trumpa: Isti su imali i Tuđman i Šušak

Nikada u moderno doba odlazak jednog čovjeka na liječenje nije izazvao tako brzu i snažnu lavinu posljedica po cijelom svijetu...

<p>Predsjednika SAD-a Donalda Trumpa su helikopterom prebacili u bolnicu Walter Reed u Washingtonu.</p><p>Nikada u moderno doba odlazak jednog čovjeka na liječenje nije izazvao tako brzu i snažnu lavinu posljedica po cijelom svijetu: indeksi većine burzi u Americi i Aziji kliznuli su u crveno dok je cijena nafte pala ispod 40 dolara. To znači da svijet vjeruje kako će se proizvodnja na globalnoj razini smanjivati, i potrebe za energentima neće biti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Trump zaražen korona virusom</p><h3>'Bitka još nije izgubljena'</h3><p>- Ulagači su već ionako zabrinuti zbog predstojećih izbora, a ovo ulijeva dodatnu nesigurnost na tržišta - rekao je Masayuki Kichikawa, strateg u tvrtki Sumitomo Mitsui Asset Management. Vojna bolnica je dobila ime po bojniku Walteru Reedu koji je 1901., godinu dana prije smrti, potvrdio da žutu groznicu šire komarci, a ne tjelesni kontakt, što je dalo jak poticaj razvoju epidemiologije. Bolnica je otvorena 8 godina nakon njegove smrti. Moto bolnice je “Vodimo brigu o ratnicima”. U Reedu su se liječili - ali i umrli - John Foster Dulles, Dwight D Eisenhower, Douglas Mc Arthur, John Pershing i mnogi drugi slavni ljudi iz Amerike i svijeta.</p><p>Šefica bolnice je general-bojnica Carla G. Hawley Bowland. Godine 2007. bolnica je bila u središtu ‘skandala zanemarivanja’, zbog nemarnog odnosa prema pacijentima. Liječena su i dva poznata Hrvata, Gojko Šušak i Franjo Tuđman.</p><p>Ako je vjerovati dr. Andriji Hebrangu, Walter Reed nije najbolje mjesto na kojega su Amerikanci mogli poslati svog prvog čovjeka. Hebrang je hrvatskim medijima svojedobno opisao slučaj s Franjom Tuđmanom, koji je liječen u Reedu 1996. godine. Hebrang je bio šef njegova liječničkog konzilija.</p><h2>Predsjedniče, imate još šest do devet mjeseci</h2><p>- Tuđman je imao izvrstan tim liječnika oko sebe. Nazvali su me i rekli da su otkrili veliki paket limfnih čvorova, što znači da je negdje maligni tumor. Odmah smo napravili gastroskopiju, utvrdili gdje je tumor i ja mu predložim plan terapije.“Predsjedniče, bitka nije izgubljena.” No on me drugi dan nazove i kaže da ide u kliniku Walter Reed. A mi smo bolji od Walter Reeda - rekao je Hebrang.</p><p>U vojnu bolnicu Walter Reed u Washingtonu Tuđman je otputovao 11. studenoga 1996. i u Americi ostao dvanaest dana. Američki internist bio je otvoren do kraja:</p><p>“Mi smatramo da operacija želuca može samo istrošiti organizam, a neće dati rezultate. Vaše je zdravstveno stanje vrlo ozbiljno. Vi, predsjedniče, po našoj procjeni, s ovim stanjem karcinoma možete živjeti još šest do devet mjeseci.”</p><p>Tuđman se iz Amerike vratio 23. studenoga 1996. i na zagrebačkom aerodromu održao govor o crnim, žutim i zelenim vragovima.</p><p> - Sastanemo se u četiri oka, baci mi na stol papire iz Walter Reeda. Sukus, potvrdili su našu dijagnozu, jednokratno ga ozračili i rekli da ne preporučuju nikakvu terapiju jer bi mu ta terapija kvalitetu života toliko smanjila da ne bi mogao završiti državničke poslove - rekao je Hebrang koji je Tuđmanu “zajamčio tri godine, a možda i više” ako pristane na kemoterapiju.</p><h3>'Znam više od Amerikanaca'</h3><p>“Ha, ti protiv Walter Reeda”, rekao je Tuđman.</p><p>“Da, ja mislim da znam više. Imam specijalizaciju iz radioterapije i onkologije. To je vojna bolnica, a vojne bolnice nikad nisu imale razinu civilnih.”</p><p>No Tuđman na kemoterapiju nije pristajao sve dok u Zagreb nije došao onkolog dr. Philippe Rougier, liječnik francuskog predsjednika.</p><h2>Tamo operirali i Šuška</h2><p>- Za dva dana počeli smo terapiju, za tjedan dana tumor se otopio, Tuđman ide u novi predsjednički mandat, pobjeđuje i završi mirnu reintegraciju - rekao je Hebrang.</p><p>Sedam mjeseci ranije, u ožujku 1996. u istoj bolnici operiran je ministar Gojko Šušak koji je bolovao od karcinoma na plućima. Liječenje je bilo neuspješno pa je Šušak 3. svibnja 1998. umro godine u Kliničkoj bolnici Dubrava, u 53. godini života.</p><p>Trump je u bolnici započeo liječenje Remdesivirom, koji je prvenstveno namijenjen liječenju ebole, a pokazao se relativno efikasnim i u liječenju korona virusa. U bolnici ima svoj apartman s vlastitom jedinicom za intenzivnu njegu, kuhinjom i konferencijskom sobom.</p><p>Od predsjednikove dijagnoze, nekoliko njemu bliskih ljudi je također dobilo pozitivan nalaz, uključujući i njegovog voditelja kampanje Billa Stepiena. Brz oporavak mu je zaželio i vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-un.</p><p>Zemlju trenutno vodi njegov potpredsjednik Mike Pence.</p>