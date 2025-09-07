RIJETKO SE VIĐA
Spektakularni prizori: 'Krvavi Mjesec' na nebu diljem svijeta
Nebo nam je priredilo jedan od najimpresivnijih astronomskih događaja desetljeća. U nedjelju, 7. rujna došlo je do potpune pomrčine Mjeseca, fenomen popularno nazvan "krvavi Mjesec". Ovaj nebeski spektakl bio je vidljiv i iz Hrvatske. Događaj je poseban ne samo zbog svoje ljepote, već i zato što će Mjesec u tom trenutku biti blizu svoje najbliže točke Zemlji. Ova pomrčina bit će druga i posljednja potpuna pomrčina Mjeseca u 2025. godini. Faza totaliteta, u kojoj će Mjesec biti potpuno u Zemljinoj sjeni, trajat će impresivnih 82 minute, čineći je jednom od duljih u posljednje vrijeme.