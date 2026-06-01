Speleologa u Italiji spasili sa 120 metara dubine. Kamen mu je prikliještio nogu u špilji

Talijanski speleolog spašen je na sjeveru Italije nakon višesatne akcije službi za spašavanje, izvijestile su u ponedjeljak lokalne vlasti.

Muškarac je u nedjelju ostao zarobljen u špilji Grotta dei Cinghiali Volanti nedaleko od mjesta Garessio u regiji Pijemont, nakon što mu je nogu na dubini od oko 120 metara prikliještio kamen.

Gorska služba spašavanja izvijestila je u ponedjeljak ujutro da je muškarac, Talijan u dvadesetim godinama, oslobođen te prevezen u bolnicu.

U akciji je sudjelovalo više od 50 spasilaca, a operacije su otežavali zahtjevni podzemni uvjeti i nepristupačan teren.

Spasilačke ekipe naposljetku su uspjele doći do speleologa, ukloniti stijenu i osloboditi ga.

Dok je još bio pod zemljom, spasioci su uspostavili privremenu medicinsku postaju u kojoj je obavljen prvi liječnički pregled. Prema procjeni gorske službe spašavanja, njegovo je stanje bilo dobro pa ga nije bilo potrebno iznositi kroz uske prolaze špilje na nosilima.

Špilja se nalazi na oko 1200 metara nadmorske visine u krškom području Rocca d'Orse-Val d'Inferno, te je među popularnijim odredištima za speleologe. Televizijska kuća RAI izvijestila je da se na tom području nalazi više od 600 istraženih špilja, jama i velikih podzemnih sustava.