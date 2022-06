Špijun koji želi Rusko carstvo: Putina vode strah i paranoja

Georgij Maksimilijanovič Maljenkov u jednom je trenutku, preko noći, postao gospodar petine zemaljske kugle. Tko je Georgij Maksimilijanovič Maljenkov i kako mu je to pošlo za rukom? To je ruski komunistički dužnosnik, klasični “aparatčik”, kojemu do smrti vođe SSSR-a Josipa Visarionoviča Staljina u proljeće 1953. godine nitko nije davao ni trunku šanse za preuzimanje vlasti. Zašto se to ipak dogodilo? Zato što su se svi jači igrači međusobno posvađali do krvi.