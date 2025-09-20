Bande tuku djecu i odrasle, na što su se pobunili stanari u Dubravi. Pljačkaju i prebijaju strane radnike, koje vide kao lake mete. Srednjoškolci briju glave i tetoviraju svastike, pozivaju 'Za dom...'
Spirala nasilja kod djece: ‘Ma jezivo, oni si već sa šesnaest tetoviraju svastiku na prsima...’
U sjeni desničarske spirale netrpeljivosti, nasilja te zabrana svega što im nije po volji, buja i nasilje među maloljetnicima.
