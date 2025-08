Spisi od kojih strepe u Bijeloj kući: FBI briše ime Donalda Trumpa iz Epsteinovih dosjea?

Poznajem Jeffa petnaest godina. Sjajan tip. Jako je zabavno biti s njim. Čak se kaže da voli lijepe žene koliko i ja, a mnoge od njih su mlađe. Nema sumnje, on uživa u svom društvenom životu, govorio je američki predsjednik Donald Trump 2002. godine o Jeffreyu Epsteinu, sad pokojnome milijarderu i američkom financijeru, seksualnom prijestupniku optuženom za podvođenje maloljetnih djevojčica mlađih od 14 godina. Epstein je zbog brojnih optužbi uhićen 6. srpnja 2019. godine, a 35 dana poslije pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji na Manhattanu, navodno nakon samoubojstva. Imao je 66 godina. Danas su on i takozvani "Epsteinovi dosjei" najgora noćna mora Bijele kuće, suvremeni Mordor koji bi htjeli izbjeći pod svaku cijenu jer se navodno u tim dokumentima spominje ime ne samo Donalda Trumpa, već i drugih visokopozicioniranih, utjecajnih ljudi. Trump odlučno odbacuje takve teorije, no intrige ne uspijeva ugasiti jer unatoč obećanjima da će to učiniti, s dokumenata nikad nije skinuta klasifikacija o tajnosti.

Jeffrey Epstein at Harvard | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Pritisak raste ne samo od demokrata, već i od strane samih pristaša predsjednika Donalda Trumpa i njegove vlastite Republikanske stranke, iz koje stižu zahtjevi za većom transparentnošću o tome što su istrage o Epsteinu otkrile. Naime, pojavila su se izvješća da je Trumpu u svibnju državni odvjetnik javio da se njegovo ime pojavljuje u dosjeima. Kako javlja Bloomberg, i FBI je pod velikim pritiskom javnosti da se dokumenti objave, no prije nego što se to možda i dogodi, ime Trumpa i drugih osoba moglo bi nestati pod egidom da su imena izostavljena zbog zaštite privatnosti jer su svi oni bile privatni građani kad je istraga o Epsteinu započela 2006. godine. Tako se, navodi Bloomberg, u pregledavanje 100.000 dokumenata uključilo do 1000 agenata FBI-a i drugog osoblja koji su na svom zadatku radili danonoćno.

Nije tajna da je Trump bio prijatelj s Epsteinom tijekom '90-ih i početkom 2000-ih, no Trump nikad nije bio optužen ni za kakvo nedjelo u vezi sa slučajem Epstein niti za sada postoje ozbiljnije indicije da se Trumpovo ime spominje u nekoj od kriminalnih aktivnosti. Kad je Epstein uhićen, Trump je o njemu rekao: "Poznavao sam ga kao što su ga svi u Palm Beachu poznavali. Davno sam se posvađao s njim. Mislim da nisam razgovarao s njim 15 godina. Nisam bio njegov obožavatelj, toliko vam mogu reći".

Tijekom kampanje za izbore 2024. rekao da će biti otvoren za objavljivanje više informacija. No svoj stav opet je promijenio ranije ovoga mjeseca rekavši da je slučaj zatvoren. Čak je i kritizirao vlastite pristaše koji su ga nastavili pritiskati u vezi s tim. Protiv Epsteina, naime, vođene su dvije istrage u kojima su pronađeni velika količina dokumenata, uključujući transkripte intervjua sa žrtvama i svjedocima, te predmeti oduzeti tijekom racija njegovih luksuznih nekretnina diljem SAD-a. Zasebna istraga provedena je protiv njegove britanske sudionice i bivše djevojke Ghislaine Maxwell, koja je 2021. osuđena na 20 godina zatvora za zavjeru s Epsteinom radi trgovine djevojčicama.

Foto: Samuel Corum - Pool via CNP

Jedna serija dokumenata objavljena je u siječnju 2024. godine, a sadržavala je 1400 stranica zapisa u kojima se spominju imena poput princa Andrewa, bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i pjevača Michaela Jacksona. Javno je objavljen i niz dokumenata u slučaju Maxwell, u kojima je imenovano još nekoliko visokoprofiliranih osoba.

U veljači ove godine, nekoliko tjedana nakon što je Trump preuzeo dužnost, Ministarstvo pravosuđa i FBI objavili su ono što su tad opisali kao "prvu fazu deklasificiranih Epsteinovih dosjea", ali uslijedilo je razočaranje jer je bila riječ o 341 stranica uglavnom već poznatog materijala. No u ovom slučaju samo su obrati vječni. Tako su u srpnju iz Ministarstva pravosuđa i FBI-a najavili da više neće biti objavljen nikakav novi materijal, a to je raspirilo sumnje da bi neobjavljeni Epsteinovi dosjei mogli sadržavati takozvani popis klijenata koji bi mogao uplesti neke ugledne suradnike u njegovu kriminalnu operaciju. No oni tvrde da takav popis ne postoji.

A u najnovijoj epizodi ovog besmrtnog skandala, CNN je ovaj tjedan izvijestio da je administracija Donalda Trumpa snimila razgovore s Maxwell i da radi na transkriptu koji bi čak mogla i objaviti, no nije jasno kako bi objavljivanje transkripta intervjua s Maxwellom moglo na kraju učiniti ljude manje zainteresiranima za ovu priču.

Foto: JANE ROSENBERG

Sve ovo dolazi u trenutku kad se visoki dužnosnici administracije planiraju sastati u rezidenciji potpredsjednika J.D. Vancea na večeri u srijedu kako bi razgovarali o tome kako bolje riješiti slučaj Epstein. Iako, svaki put kad Trumpova administracija poduzme neki korak želeći ugasiti skandal, pojave se nove teorije zavjere.

Dodatne kontroverze otvorilo je i nedavno Maxwellovo premještanje u manje drakonski zatvor u Teksasu, koje nije objašnjeno, a koje je potaknulo spekulacije da Trump zlorabi predsjedničke ovlasti za promicanje osobnih interesa. Intrige o tome da su svi međusobno povezani rasplamsalo je i upozorenje Maxwellovih odvjetnika koji smatraju da bi objavljivanje transkripata o slučaju Epstein ugrozilo njezinu poziciju tijekom pravičnog postupka dok podnosi peticiju Vrhovnom sudu da razmotri njezinu žalbu. Same žrtve ovaj su tjedan izjavile da podržavaju transparentnost, ali da se sigurnost i dostojanstvo žrtava moraju zaštititi.