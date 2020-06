Splićanin usred vožnje u autu ugledao zmiju i brzo izletio van

<p>Zamislite da u usred vožnje u svom automobilu ugledate zmiju. Upravo to dogodilo se jednom Splićaninu danas iza 15 sati, na Poljičkoj cesti. </p><p>Brže-bolje parkirao je vozilo na prvo proširenje i pozvao vatrogasce. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Zmija na šetnici u Šibeniku</strong></p><p>Uskoro su stigli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Split. Evo što su nam ispričali: </p><p>- Gospodin je stao nasred ceste jer je vidio zmiju u autu. Nismo je nikako mogli izvaditi. Pokušavali smo, ali nije išlo. Odveli smo onda auto do njegove kuće i tamo u dvoru čekali da vidimo hoće li izaći. </p><p><strong>I, je li izašla? </strong></p><p>- Pa, ne znamo. Najvjerojatnije do sada je, prošlo je već više od tri sata... A imali smo danas i drugu intervenciju vezanu za zmije, bile su dvije u privatnom dvoru - nastavlja ljubazni vatrogasac s centrale. Te druge zmije bile su na Kili, u Grabovoj ulici. </p><p>- Njih smo samo spremili tamo priko dvora. Nisu one otrovne. Zovu ih smuculje, male su, one izlaze sada kako je toplo, ali nisu opasne - naglašava vatrogasac. Jučer su iz istog razloga intervenirali kod splitske III. gimnazije.</p><p>JVP Split, kao što vidite, ovih dana ima jako puno zahvata vezanih za zmije: <br/> - Ima ih prilično. Još kad zbrojimo one koje vade naši kolege iz DVD-a Split, možemo reći da ih neobično puno ima. Svakako više nego prošle godine. </p>