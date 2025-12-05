Splićanina Hrvat ubo nožem u vrat, a on optužio stranca: Ne znam zašto sam lagao

U Splitu je nastavljeno suđenje pomorcu Ivi Murušiću za pokušaj ubojstva D. C. kojeg je početkom lipnja u Matoševoj ulici ubo nožem u vrat. Danas se u sudnici pojavio oštećeni. Sutkinji je kazao da je zainteresiran za kazneni progon i da želi prisustvovati suđenju, piše Dalmatinski portal.

Od uboda nožem teško govori jer su mu oštećene glasnice.

Detalji uboda

Do napada nožem je došlo zato što je dan ranije kada je D. C. otišao pred dućan na Mertojaku pojesti sladoled. Bilo je tamo njegovo društvo, a u jednom trenutku ispred dućana se pojavila bivša djevojka Murušića. Kada je čuo o kome se radi rekao je što tako lijepa djevojka radi s narkomanom. Ona je to rekla bivšem dečku koji je D.C-u počeo slati prijeteće poruke i pozvao ga da se nađu u njegovom kvartu.

Napad

Dovezao ga je prijatelj na motoru. Murušić je, kaže, sjedio, a onda se ustao. Bilo mu je čudno što ima duge rukave, a već je bilo toplo. Primijetio je da ima nešto u rukavu.

- Odgurnuo sam ga, nije pao. Zamahnuo je, pomislio sam da će me udariti šakom u glavu, a on je iz rukava izvadio kuhinjski nož i ubo me. Refleksno sam zamahnuo kacigom i udario ga. Pobjegao je nakon toga - rekao je napadnuti.

- Ja sam otišao do fast fooda, oni su me tamo spasili. Prijatelj mi je skoro pao u nesvijest kada je vidio što mi je ovaj napravio. Iz vrata mi je šikljala krv, tri i pol litre sam izgubio - ispričao je. Još je bio pri svijesti kada je stigla policija. Njima je rekao da ga je ubo Nepalac.

- Ne mogu sada to objasniti. Bio sam u šoku. Nema nikakvog razloga zašto nisam rekao da je to napravio Murušić - kazao je oštećeni.

Sutkinju je zanimalo zašto je za okrivljenog rekao da je narkoman.

- Znao sam s kim se druži. Sve se zna. Družio se s narkomanima. To nije moje društvo - dodao je. Unatoč tome što je lagao policiji, istina se brzo saznala jer se Murušić nakon par minuta vratio na mjesto događaja i rekao policajcima da je on počinitelj. Nedavno je završeno vještačenje koje je pokazalo da je u organizmu imao tragove heroina.