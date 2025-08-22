Obavijesti

DOŠLA PO DOBITAK

Splićanka na portalu otkrila da je osvojila 268.000 €: 'Nisam mogla vjerovati da je moj listić'

Foto: Hrvatska lutrija

Uzbudljivu vijest podijelila je samo s najbližima, koji su je dočekali s oduševljenjem i mnoštvom planova. Dobitnica kaže kako još uvijek nema planove o korištenju osvojenog iznosa

Sretna dobitnica Joker broja iz Splita, stigla je u Zagreb po osvojeni iznos od 268.657,81 eura. Samozatajna žena otkrila je tek kako redovito igra Loto 7 i Eurojackpot, a uz njih i Joker broj, što joj se ovoga puta itekako isplatilo, navode iz Hrvatske lutrije.

Za osvojeni Jackpot dobitak saznala je kad je čitala na portalu vijest kako je u igri Joker netko osvojio glavni dobitak. Od šoka, svoj je listić provjeravala nekoliko puta, dok se u potpunosti nije uvjerila da je upravo njezin listić dobitan te da je glavna nagrada upravo njezina.

POTRAGA ZA BOGATAŠEM Milijunašu ostao još jedan dan: Još se nitko nije javio kako bi u Sloveniji podigao 37 mil. eura
Milijunašu ostao još jedan dan: Još se nitko nije javio kako bi u Sloveniji podigao 37 mil. eura

Uzbudljivu vijest podijelila je samo s najbližima, koji su je dočekali s oduševljenjem i mnoštvom planova. Dobitnica kaže kako još uvijek nema planove o korištenju osvojenog iznosa. Pričekat će ipak da se dojmovi još malo slegnu. Svim igračima poručuje da ne gube nadu, da vjeruju u svoje brojeve i u sreću koja ih može iznenaditi u trenutku kada to najmanje očekuju.

Večeras je novo izvlačenje igre Eurojackpot i nova šansa za osvajanje Jackpota u iznosu od 32.000.000,00 eura, a Jackpot u igri Joker iznosi 80.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

