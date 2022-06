Splićanku iznenadio nesebičan čin mladića kod benzinske: 'Od šoka sam u autu samo sjedila'

Znači večeras iza posla, oko 21 i nešto išla sam na Lukoil uliti goriva. Ja na kasu za platiti, kartica odbijena. Što ću, što ću... Nazad u auto po mobitel i osobnu pa pitan radnicu unutra gdje mi je najbliži bankomat, da ću ići podići keš i ostaviti joj osobnu i mobitel dok se ne vratim, započela je priču Splićanka u grupi 'Policija zaustavlja Split i okolica', piše Slobodna Dalmacija.

Događaj na splitskoj benzinskoj pumpi vratio je ženi vjeru u nesebičnu dobrotu. Naime, dok je žena razmišljala gdje će podići novac, pristupio joj je nepoznati momak.

- Imaš u Jokera. A koliko si ulila?" I ja mu kažem, a on na to govori: "Platit ću ja"

- Ja u šoku. Kažem: "Ma ne triba, fala ti, ići ću do bankomata". Kaže on: "Lipo san ti reka aj ća. Platit ću ja". Govorim mu: "Aj onda sa mnom do Jokera da ti vratim pare". Kaže: "Neću, lipo san ti reka da ću platiti ja". Joj, propala san u zemlju od srama. Kažem mu: "Daj, nekako ti se moram zahvalit". Kaže: "Ništa, mala, ne moraš, nego sjedni u auto i idi ća" - dodala je u svojoj objavi.

Zatečena žena je otkrila kako je ispred kuće sjedila pet minuta od šoka da još dobrih ljudi ima.

- Ovim puten mu se javno zahvaljujem, ulipša mi je dan, iako mi je i dalje neugodno do zla Boga - navela je ganuta Splićanka.

