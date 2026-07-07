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za mlade obitelji

Split gradi novo naselje: Na Kamenu stiže oko 200 priuštivih stanova, evo koliko će koštati...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Split gradi novo naselje: Na Kamenu stiže oko 200 priuštivih stanova, evo koliko će koštati...
Split: Gradonačelnik Šuta potpisuje ugovor za gradnju stanova na Kili | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Plan je da polovica stanova bude namijenjena dugoročnom najmu, dok će druga polovica biti dostupna za otkup. Budući kupci za četvorni metar trebali bi izdvojiti oko 2100 eura.

Na području gradskog kotara Kamen u Splitu za otprilike tri godine trebalo bi niknuti novo naselje s oko 200 priuštivih stanova. Projekt je službeno pokrenut potpisivanjem ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako je Split prvi grad u Hrvatskoj koji je pokrenuo model priuštivog stanovanja te da je ovo treći projekt takve vrste, nakon Ravnih Njiva i Mejaša.

Plan je da polovica stanova bude namijenjena dugoročnom najmu, dok će druga polovica biti dostupna za otkup. Budući kupci za četvorni metar trebali bi izdvojiti oko 2100 eura.

Vrijednost projektiranja za sve tri lokacije iznosi 620.000 eura s PDV-om, a najveći dio, čak 392.000 eura, odnosi se upravo na projekt na Kamenu.

Šuta je najavio da grad ne staje na tome. U planu je i gradnja još 600 stanova na Brodarici, oko stotinu stanova na Pujankama, dok je projekt na Korešnici preuzela država zbog pitanja zaštićenih najmoprimaca. Među budućim lokacijama spomenuo je i Srinjine te Kopilicu, gdje prethodno treba izraditi urbanističke planove.

- Sve je spremno da krenemo s prve tri lokacije – Kamenom, Ravnim Njivama i Mejašima - poručio je gradonačelnik.

Velik interes građana pokazala je i anketa koju je proveo Grad. Čak 3000 građana iskazalo je interes za priuštivo stanovanje, a njih 90 posto želi mogućnost otkupa stana. Najviše zainteresiranih je u dobi od 25 do 45 godina, uglavnom sa srednjom stručnom spremom, a prijavljivali su se i građani koji trenutačno nemaju prebivalište u Splitu.

Direktor projektantske tvrtke Petar Laus, koji je također potpisao ugovor, otkrio je da će zgrada imati prizemlje i tri kata, s 12 do 15 stanova po etaži te podzemnu garažu. Većina stanova bit će dvosobna, a cijeli kompleks uključivat će parkove, zelene površine i druge prateće sadržaje. Kroz parcelu na Kamenu planirana je prometnica koja će povezivati nekoliko budućih stambenih objekata. Ako sve bude teklo prema planu, od ishođenja dozvola do završetka gradnje koja bi trebala trajati oko 24 mjeseca, prvi stanari mogli bi useliti za otprilike tri godine. Projekt na Kamenu treći je u okviru gradskog programa priuštivog stanovanja, nakon Mejaša i Ravnih Njiva, kojim Grad nastavlja realizaciju jednog od svojih najvećih stambenih projekata usmjerenih na zbrinjavanje mladih obitelji.

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