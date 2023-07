Split ima najviši neboder u RH: 'To je čudesno, ima nevjerojatni pogled na cijeli akvatorij'

Gradnja ovakvih iznimno visokih građevina postala je svojevrsna stvar prestiža u svijetu. Ovo je velika stvar za Split i Hrvatsku. Osobno sam posjetio Burj Khalifu, bio i u jednom tornju u Rijadu. To je uistinu čudesno, ti nevjerojatni pogledi, to je upravo ono što je i Dalmatia Tower dobio, taj veličanstven pogled na cijeli akvatorij. Na lijep, čisti dan vidi se praktički do Šibenika, Makarske, Brača, Visa..., priča nam arhitekt Otto Barić, ujedno i projektant najvišeg hrvatskog nebodera Dalmatia Towera u Splitu.