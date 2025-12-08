Obavijesti

News

ALKOHOL I DROGA

Split: Iz prometa tijekom vikenda isključili 150 vozača

Piše HINA,
Split: Iz prometa tijekom vikenda isključili 150 vozača
Medulin: Policija istražuje razloge utapanja muškarca u Medulinu | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

U protekla tri dana vikenda splitski su prometni policajci zbog vožnje pod utjecajem alkohola i odbijanja testiranja na prisutnost droga u organizmu iz prometa isključili 150 vozača

Svi prekršitelji su kažnjeni i izrečene su im privremene mjere zabrane upravljanja vozilom, a njih devet je zadržano u policijskim postajama do otrježnjenja. Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 2,51 g/kg izmjerena na području Splita. Uz to je u protekla tri dana sankcioniran 521 vozač zbog počinjenja prometnih prekršaja. Deset ponavljača prometnih prekršaja i vozača koji su svojim ponašanjem teško kršili prometna pravila u žurnom postupku odvedeni su na sud. Nakon odluke suda dvojica ponavljača su predana u zatvor.

U Splitu je u prvim satima nedjelje 49-godišnjaku, ponavljaču prometnih prekršaja, izmjereno 2,09 promila zbog čega je predan u zatvor. Nije se htio zaustaviti na policijski znak, a kasnije je utvrđeno kako je vozio za vrijeme dok mu je na snazi bila zabrana upravljanja vozilom. Uhićen je i odveden na sud koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

IMAO 2,25 PROMILA LAKOHOLA Pijani mladić (18) sletio s autom kod Varaždina: On i četvero putnika prevezeni u bolnicu
Pijani mladić (18) sletio s autom kod Varaždina: On i četvero putnika prevezeni u bolnicu

Još jedan recidivist (33) u Splitu, koji je zaustavljen u petak navečer na Poljičkoj cesti, vozio je prije položenog vozačkog ispita. Predan je u zatvor gdje će se nalaziti idućih sedam dana za koje vrijeme će sud donijeti odluku o kazni za počinjeni prekršaj.

Pijani 37-godišnjak, kojemu je u petak navečer izmjerena koncentracija od 1,62 g/kg, uz vožnju u alkoholiziranom stanju je namjerno proklizavao svojim vozilom na cesti, a uz to nije bio vezan sigurnosni pojasom i tijekom vožnje je koristio mobitel.

Iako je policija sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrana upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola pušten je na slobodu.

Na slobodu je sud pustio i motociklista (62) koji je u subotu navečer upravljao pod utjecajem alkohola od 1,50 g/kg, bio isključen iz prometa, zadržan do otrežnjenja, uhićen i odveden na sud.  

