IMAO 2,25 PROMILA LAKOHOLA

Pijani mladić (18) sletio s autom kod Varaždina: On i četvero putnika prevezeni u bolnicu

Pijani mladić (18) sletio s autom kod Varaždina: On i četvero putnika prevezeni u bolnicu
Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće vozaču prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 2 940 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci

Pijani 18-godišnjak upravljao je automobilom u Ljubešćici kod Varaždina, kad je sletio s ceste i udario u stablo. U prometnoj nesreći ozlijeđeni su vozač te četiri putnika iz njegovog vozila, i to u dobi od 16 i 32 godine te dvoje u dobi od 18 godina. Svi navedeni su prevezeni u Opću bolnicu Varaždin radi pružanja medicinske pomoći, a njihove će ozljede biti naknadno okvalificirane.

- Mladić u dobi od 18 godina je u subotu, 6. prosinca, oko 22.45 upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 2.25 promila. Tom se prilikom nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je vozilom sletio udesno van kolnika i udario u stablo - rekli su iz policije.

Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće vozaču prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 2 940 eura i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci.

Također, nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju bit će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. 

