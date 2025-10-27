Obavijesti

UHITILI NAPADAČA

Split: Palio hrvatsku zastavu i policijsku kapu, dosad ima 280 prijava. U istražnom je zatvoru

U istražni zatvor završio je ponavljač kaznenih djela i prekršaja, 53-godišnji muškarac protiv kojega je policija podnijela 280 kaznenih prijava, a koji je objavio snimku paljenja hrvatske zastave i policijske kape, doznaje se u ponedjeljak u splitskoj policiji. Nad njim je policija dovršila kriminalističko istraživanje nakon što su utvrdili osnovanu sumnju da je paljenjem hrvatske zastave i policijske kape počinio kazneno djelo povrede ugleda Republike Hrvatske. Policiji je vrlo dobro poznat jer je višestruko evidentiran kao počinitelj kaznenih djela i najtežih prometnih prekršaja.

Uhićen je u subotu nakon što je na društvenoj mreži javno objavio snimku u kojoj u peći pali policijsku kapu i zastavu Republike Hrvatske. Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu je prijavu predan pritvorskom nadzorniku i određen mu je istražni zatvor.

U policiji kažu da je prijavljeni muškarac do sada 280 puta kazneno prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, najčešće imovinskih, a posljednji put je u srpnju ove godine prijavljen zbog krivotvorenja isprave. Evidentiran je i zbog zlouporaba droge, nedozvoljene proizvodnje i prometa drogama, te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih tvari.

Od 2015. godine do danas je 95 puta prekršajno prijavljivan, a samo tijekom 2025. devet puta je prijavljen zbog 25 prometnih prekršaja, četiri prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i jedan iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

"Tijekom ove godine zbog počinjenja teških prometnih prekršaja od njega je oduzeto i jedno vozilo. Osobi je ukinuta vozačka dozvola, a počinjenjem prekršaja do sada je prikupio 18 negativnih bodova, ima četiri aktivne, pravomoćne zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije i posljednji pute je odveden na sud 23. listopada 2025. godine kada je predloženo da mu se odredi zadržavanje", rekli su u policiji.

